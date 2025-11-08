Футболисты «Нижнего Новгорода» и «Рубина» сыграли вничью в матче РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.59
П2
3.75
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
2.65
П2
4.06
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Бернли
1
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.20
П2
4.33
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
6
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.50
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
5.25
X
2.70
П2
2.15
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
2
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.05
П2
7.75
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
3.25
П2
1.65
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
3.55
X
1.52
П2
13.20
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
6.50
X
1.32
П2
9.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
1
:
Волга
3
Все коэффициенты
П1
24.00
X
17.00
П2
1.05
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.37
П2
2.27
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.98
П2
6.74
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.20
П2
6.80
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.55
П2
1.48
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.72
П2
3.31
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.56
П2
4.77
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.61
X
4.26
П2
1.56
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.17
П2
7.90
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.61
П2
2.45
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.99
П2
3.48
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

Футболисты «Нижнего Новгорода» и «Рубина» сыграли вничью в матче РПЛ

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. «Нижний Новгород» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 0:0.

«Рубин» не может победить на протяжении четырех туров, команда Рашида Рахимова с 20 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Нижний Новгород» (8) продлил серию без побед до семи матчей и располагается на последней, 16-й строчке.

В следующем туре «Рубин» 22 ноября примет грозненский «Ахмат», днем позднее «Нижний Новгород» дома сыграет с петербургским «Зенитом».

Пари Нижний Новгород
0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
8.11.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Рашид Рахимов
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
24
Эдгардо Фаринья
16
Ярослав Крашевский
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
6
Алекс Опоку Сарфо
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
78′
27
Вячеслав Грулев
19
Никита Ермаков
46′
29
Лука Веснер Тичич
20
Хуан Мануэль Боселли
80′
90′
9
Тьяго Весино
40
Олакунле Олусегун
59′
3
Юрий Коледин
Рубин
38
Евгений Ставер
98
Никита Лобов
51
Илья Рожков
26′
2
Егор Тесленко
86′
70
Дмитрий Кабутов
12
Андерсон Арройо
14
Далер Кузяев
10
Мирлинд Даку
6
Угочукву Иву
82′
8
Богдан Йочич
22
Велдин Ходжа
39′
68′
23
Руслан Безруков
99
Дардан Шабанхаджай
82′
43
Жак-Жюльен Сиве
Статистика
Пари Нижний Новгород
Рубин
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
0
2
Угловые
2
10
Фолы
12
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти