Футболисты «Нижнего Новгорода» и «Рубина» сыграли вничью в матче РПЛ

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 0:0.
«Рубин» не может победить на протяжении четырех туров, команда Рашида Рахимова с 20 очками занимает седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Нижний Новгород» (8) продлил серию без побед до семи матчей и располагается на последней, 16-й строчке.
В следующем туре «Рубин» 22 ноября примет грозненский «Ахмат», днем позднее «Нижний Новгород» дома сыграет с петербургским «Зенитом».
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
8.11.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Рашид Рахимов
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
24
Эдгардо Фаринья
16
Ярослав Крашевский
25
Свен Карич
70
Максим Шнапцев
6
Алекс Опоку Сарфо
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
78′
27
Вячеслав Грулев
19
Никита Ермаков
46′
29
Лука Веснер Тичич
20
Хуан Мануэль Боселли
80′
90′
9
Тьяго Весино
40
Олакунле Олусегун
59′
3
Юрий Коледин
Рубин
38
Евгений Ставер
98
Никита Лобов
51
Илья Рожков
26′
2
Егор Тесленко
86′
70
Дмитрий Кабутов
12
Андерсон Арройо
14
Далер Кузяев
10
Мирлинд Даку
6
Угочукву Иву
82′
8
Богдан Йочич
22
Велдин Ходжа
39′
68′
23
Руслан Безруков
99
Дардан Шабанхаджай
82′
43
Жак-Жюльен Сиве
Статистика
Пари Нижний Новгород
Рубин
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
7
14
Удары в створ
0
2
Угловые
2
10
Фолы
12
13
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Ассистент ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
