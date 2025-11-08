Канчельскис озвучил причину неудач московского «Динамо»: «Команда ведь хорошая, состав не на такое место»

В субботу бело-голубые на своем поле проиграли «Акрону» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ и опустились на 9-е место в таблице РПЛ, имея 15 очков на счету. «Динамо» всего в 4 очках находится от зоны переходных матчей.
«Думаю, “Динамо” было бы выше в турнирной таблице РПЛ, если бы Карпин не совмещал посты. Как ни крути, сконцентрироваться на двух таких вещах просто невозможно и неправильно. Если выбрать что-то одно, результат точно придет — команда ведь хорошая, состав не на такое место. Ему нужно определиться, пока есть время, пока в клубе доверяют. Изначально это было неправильно — так сейчас нигде не делают», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
88′
Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
62′
Стефан Лончар
80′
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
55
Максим Осипенко
6
Роберто Фернандес
90+4′
50
Александр Кутицкий
22′
63′
88
Виктор Окишор
17
Ульви Бабаев
63′
33
Иван Сергеев
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
10′
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
54′
81′
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
46′
91
Максим Болдырев
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти