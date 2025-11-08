Канчельскис озвучил причину неудач московского «Динамо»: «Команда ведь хорошая, состав не на такое место»

«Думаю, “Динамо” было бы выше в турнирной таблице РПЛ, если бы Карпин не совмещал посты. Как ни крути, сконцентрироваться на двух таких вещах просто невозможно и неправильно. Если выбрать что-то одно, результат точно придет — команда ведь хорошая, состав не на такое место. Ему нужно определиться, пока есть время, пока в клубе доверяют. Изначально это было неправильно — так сейчас нигде не делают», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».