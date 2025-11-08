Ричмонд
Канчельскис озвучил причину неудач московского «Динамо»: «Команда ведь хорошая, состав не на такое место»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает, что причиной неудачных результатов московского «Динамо» является совмещение постов главным тренером команды Валерием Карпиным, который также возглавляет сборную России.

Источник: Соцсети

В субботу бело-голубые на своем поле проиграли «Акрону» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ и опустились на 9-е место в таблице РПЛ, имея 15 очков на счету. «Динамо» всего в 4 очках находится от зоны переходных матчей.

«Думаю, “Динамо” было бы выше в турнирной таблице РПЛ, если бы Карпин не совмещал посты. Как ни крути, сконцентрироваться на двух таких вещах просто невозможно и неправильно. Если выбрать что-то одно, результат точно придет — команда ведь хорошая, состав не на такое место. Ему нужно определиться, пока есть время, пока в клубе доверяют. Изначально это было неправильно — так сейчас нигде не делают», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Динамо
1:2
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
8.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Голы
Динамо
Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
88′
Акрон
Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
62′
Стефан Лончар
80′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
55
Максим Осипенко
6
Роберто Фернандес
90+4′
50
Александр Кутицкий
22′
63′
88
Виктор Окишор
17
Ульви Бабаев
63′
33
Иван Сергеев
Акрон
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
10′
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
54′
81′
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
Динамо
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
6
3
Угловые
8
1
Фолы
11
13
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
