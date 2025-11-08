Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Вулверхэмптон
0
Мостовой высмеял комментаторов «Матч ТВ» после поражения «Динамо»: «Проигрывал бы “Спартак” — разорвали бы тренера»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высмеял комментаторов «Матч ТВ», работавших на игре 15-го тура РПЛ между «Динамо» и «Акроном».

Источник: РИА "Новости"

Матч завершился поражением «Динамо», которое тренирует Валерий Карпин, со счетом 1:2. Игру прокомментировали Георгий Черданцев и Сергей Дурасов.

«Смеялся с двух комментаторов этой встречи. “Динамо” проигрывает 0:2, а они ни одного плохого слова не скажут. Сейчас бы “Спартак” проигрывал — разорвали бы тренера. А тут все нормально, команда проигрывает “Акрону”, который два раза за центр поля вышел. Проиграли, все нормально. (Смеется.) Болельщики “Динамо” вряд ли довольны? Я давно уже говорю, что нельзя сидеть на нескольких стульях. У нас это делают. Но касательно игры даже вопросы. Как можно три дня назад обыгрывать “Зенит” и проиграть сейчас “Акрону” дома? Что происходит? Это вопросы к тренерскому штабу. “Динамо” сегодня многих удивило», — приводит слова Мостового «СЭ».

Динамо
1:2
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
8.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Голы
Динамо
Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
88′
Акрон
Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
62′
Стефан Лончар
80′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
55
Максим Осипенко
6
Роберто Фернандес
90+4′
50
Александр Кутицкий
22′
63′
88
Виктор Окишор
17
Ульви Бабаев
63′
33
Иван Сергеев
Акрон
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
10′
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
54′
81′
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
Динамо
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
6
3
Угловые
8
1
Фолы
11
13
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти