Мостовой высмеял комментаторов «Матч ТВ» после поражения «Динамо»: «Проигрывал бы “Спартак” — разорвали бы тренера»

«Смеялся с двух комментаторов этой встречи. “Динамо” проигрывает 0:2, а они ни одного плохого слова не скажут. Сейчас бы “Спартак” проигрывал — разорвали бы тренера. А тут все нормально, команда проигрывает “Акрону”, который два раза за центр поля вышел. Проиграли, все нормально. (Смеется.) Болельщики “Динамо” вряд ли довольны? Я давно уже говорю, что нельзя сидеть на нескольких стульях. У нас это делают. Но касательно игры даже вопросы. Как можно три дня назад обыгрывать “Зенит” и проиграть сейчас “Акрону” дома? Что происходит? Это вопросы к тренерскому штабу. “Динамо” сегодня многих удивило», — приводит слова Мостового «СЭ».