Марат Бокоев: Дзюба — легенда российского футбола, его все слушают

Футболист «Акрона» Марат Бокоев — о речи звездного нападающего своей команды, беспроигрышной серии тольяттинцев в РПЛ и победе над московским «Динамо».

Источник: Спорт-Экспресс

Проходящий в эти выходные 15-й тур чемпионата России по футболу начался с сенсации. Тольяттинский «Акрон» одержал выездную победу над московским «Динамо» (2:1) и опередил в турнирной таблице значительно превосходящий по бюджету и составу столичный клуб. Причем выиграть этот матч ему удалось даже без своего звездного нападающего Артема Дзюбы, пропускающего из-за травмы вторую игру подряд.

Команда Заура Тедеева не проигрывает в чемпионате уже пять матчей подряд — две ничьи с петербургским «Зенитом» (1:1) и московским «Локомотивом» (1:1) и три победы. Первый круг она завершает на восьмом месте. В интервью «Известиям» защитник «Акрона» Марат Бокоев прокомментировал победу над «Динамо», объяснил, за счет чего началась беспроигрышная серия и как на нее повлияла речь Дзюбы в раздевалке перед матчем с «Зенитом».

— За счет чего обыграли «Динамо»?

— Хочется поблагодарить болельщиков. Сегодня нас было много, и они нас хорошо поддерживали. Считаю, что мы заслуженно выиграли. Была тренерская установка — мне кажется, мы ее выполнили на 100%. Поздравляю всех болельщиков и всю команду.

— Настраивались на выезд к «Динамо» как на игру против фаворита или исходили из того, что раз эта команда рядом с вами в таблице, значит, она не сильнее «Акрона»?

— У нас такого нет, чтобы мы кого-то считали фаворитом или андердогом — это всё для болельщиков. Мы же перед каждой игрой настраиваемся на победу. Знаем, что у «Динамо» есть хорошие игроки, индивидуально сильные. И сегодня была тренерская установка — настолько плотно играть с этими футболистами, чтобы не дать им ничего создать. Мы ее выполнили.

— С конца июля по начало октября вы не могли выиграть в чемпионате 10 матчей подряд и в какой-то момент оказались в зоне вылета. За счет каких изменений в последний месяц не проигрываете пять матчей подряд и поднялись в середину таблицы?

— В первую очередь сделали работу над ошибками. Было много теоретических занятий. Психологически поработали над собой — все начали больше думать, в чем дело. И с Божьей помощью вышли на хорошую беспроигрышную серию.

— Работу над какими ошибками провели?

— Мне кажется, много у нас было ошибок, когда соперник быстро выбегал в контратаки. Сейчас этого стало меньше.

— В начале октября после домашней ничьей с «Зенитом», с которой началась эта беспроигрышная серия, «Акрон» в своих соцсетях выложил видео пламенной речи Артема Дзюбы перед той игрой, где он спрашивал, куда пропали дружба и единство в команде, призвал, чтобы с этой игры все подставляли друг другу плечо, сердца бились в унисон, и еще много сказал ярких слов. То его выступление повлияло на сегодняшние успехи?

— Речь Дзюбы также повлияла на нас, на всех ребят, на всю команду. Дзюба — легенда российского футбола. Поэтому его слова все слушают и выполняют.

— Артем Дзюба из-за травмы пропустил два последних матча. В чем разница для «Акрона» в игре с ним и без него?

— Все знают, что Артем силен в верховых единоборствах. И в последних двух матчах с «Ростовом» (1:0) и «Динамо», в которых он не принял участие, мы стали меньше делать верховых забросов. В сегодняшнем матче, к примеру, я их почти не помню у чужих ворот. Плюс Дзюба на стандартах нам помогает и у чужих ворот, и у своих.

— При этом у ваших ворот в первом тайме «Динамо» сделало огромное количество навесов в штрафную площадь.

— Да, первый тайм был очень тяжелый. Для меня он вообще был самый тяжелый. Но мы были друг за друга, каждый страховал каждого. Поэтому и победили.

— Поднявшись на восьмое место, ваша команда задумывается о том, чтобы ставить перед собой более масштабные задачи в чемпионате?

— Насчет этого я ничего не знаю. У нас задачи всегда масштабные — выходить на каждый матч и побеждать, биться друг за друга. А там уже результат какой будет. Для нас главное — выходить и делать всё, что от нас зависит.

Алексей Фомин