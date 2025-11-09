Марат Бокоев: Дзюба — легенда российского футбола, его все слушают

— Все знают, что Артем силен в верховых единоборствах. И в последних двух матчах с «Ростовом» (1:0) и «Динамо», в которых он не принял участие, мы стали меньше делать верховых забросов. В сегодняшнем матче, к примеру, я их почти не помню у чужих ворот. Плюс Дзюба на стандартах нам помогает и у чужих ворот, и у своих.