Если «Динамо» не выиграет Кубок и не рванет в РПЛ, летом Карпина заменит Талалаев. Прогноз Рабинера

Кстати, два последних матча на выезде «Акрон» тоже выиграл у «Ростова» и «Пари НН» по 1:0. А дома сыграли вничью с «Локомотивом» и «Зенитом»: пять матчей без поражений. Нижний хоть здорово атаковал и не раз мог забить — несчастный случай, что не сделал это. А когда до 85-й минуты могло забить «Динамо»? Как можно так атаковать с четверкой Тюкавин — Бителло — Гладышев — Сергеев? Один голевой пас Хосонова (который сам же, рискнув и сыграв на опережение, перехватил пас динамовцев на своей половине поля) был лучше всего того, что сделало «Динамо» в созидании. После игры Хетаг поскромничал, с улыбкой сказав, что это у него случайно получилось: все было сделано абсолютно осознанно.