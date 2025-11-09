Если «Динамо» не выиграет Кубок и не рванет в РПЛ, летом Карпина заменит Талалаев. Прогноз Рабинера

Обманчивый перевес «Динамо» до перерыва
Вот вроде и было 7 (2) — 0 (0) по статистике ударов (в скобках — в створ) после первого тайма в матче «Динамо» — «Акрон», но эти цифры смотрелись обманчиво. Бело-голубые не создали ни одного чистого голевого момента. Был хороший выход у Гладышева в конце тайма, но угол был довольно острым и удар — с «неродной» для Ярослава ноги прямо во вратаря Виталия Гудиева, который вызван Валерием Карпиным в сборную, но пока выглядит несколько нервозно, особенно на выходах.
А до того как раз «Акрон» после ошибки Роберто Фернандеса мог создать самый явный шанс, имея выход два в одного, — все запорол Жилсон Беншимол ужасным пасом. Из-за травмы у гостей не было Артема Дзюбы, которого впереди до перерыва, казалось, очень не хватает, а вот отсутствие сзади Йонуца Неделчару не сказывалось — «Акрон», как верно сказал в перерыве Александр Кутицкий, обороняется очень компактно, а я добавлю — сконцентрированно. «Надо найти ключик», — как выразился молодой полузащитник «Динамо». Прав был после игры Карпин: динамовцы действовали медленно.
Я предположил в перерыве в своем Telegram-канале, что этим ключиком станет выход Ивана Сергеева и Виктора Окишора. И что, все время обороняясь, команда Заура Тедеева утомится и где-то что-то проморгает.
Победа Тедеева действиями в перерыве
Вместо этого после перерыва как раз не «Динамо», а «Акрон» сделал двойную замену в атаку: Тедеев был явно недоволен нулевой статистикой. И тут же — удар (пусть и неопасный), несколько атак и едва не случившийся второй «привоз» динамовского Фернандеса. Сразу появились намеки, что мы увидим обоюдоострую игру. А вскоре «Акрон» открыл счет первым ударом в створ в классической контратаке: быстро вышел из обороны, Хетаг Хосонов блистательно вырезал «шведой», Пестряков хладнокровнейшим образом убрал на замахе Кутицкого и положил мимо Расулова.
И только после этого Карпин выпустил Окишора и Сергеева. Это оказалось беготней вдогонку уходящему поезду.
Третий в матче «привоз» Фернандеса, ударившего мячом в Рубенса, повлек за собой легкий гол Лончара, ставший победным. Сергеев в концовке один мяч отыграл — но на этом всё. «Акрон», нанеся после перерыва шесть ударов, четыре из которых — в створ, и забив два мяча, грамотно распределил силы по матчу, по делу выиграл и обогнал команду Карпина, отправив ее по итогам первого круга в нижнюю половину таблицы. Шок!
Последние туры подсказывают: все логично
Кстати, два последних матча на выезде «Акрон» тоже выиграл у «Ростова» и «Пари НН» по 1:0. А дома сыграли вничью с «Локомотивом» и «Зенитом»: пять матчей без поражений. Нижний хоть здорово атаковал и не раз мог забить — несчастный случай, что не сделал это. А когда до 85-й минуты могло забить «Динамо»? Как можно так атаковать с четверкой Тюкавин — Бителло — Гладышев — Сергеев? Один голевой пас Хосонова (который сам же, рискнув и сыграв на опережение, перехватил пас динамовцев на своей половине поля) был лучше всего того, что сделало «Динамо» в созидании. После игры Хетаг поскромничал, с улыбкой сказав, что это у него случайно получилось: все было сделано абсолютно осознанно.
«Динамо» в этих же турах: 0:0 в Казани, 1:2 в Питере, 3:5 дома от «Локомотива» и только в 10-м — победа 3:2 в Самаре. А дома бело-голубые не выигрывали с шестого тура, с 3:0 над «Пари НН». Да, на этой неделе была прекрасная кубковая победа в Питере, но Кубок — это совсем другая история. Чемпионат для «Динамо», по сути, закончен. Все ставки в плане результата — только на второй турнир.
Тедеев активно отреагировал на очень пассивную игру своей команды в атаке до перерыва и был за это вознагражден хорошим футболом и голом. Карпину тоже логично было бы отреагировать на ноль голевых моментов в первом тайме, но Сергеев вышел уже при 0:1. И оказалось уже поздно. Считаю, что именно главный тренер «Акрона» своими действиями в перерыве выиграл этот матч.
Увольнять Карпина зимой бессмысленно. Ему надо дать отработать сборы
Понимаю эмоции болельщиков, кричавших с трибун так, что было даже слышно в трансляции: «Валера, уходи!» Александр Гришин в телеэфире сформулировал жестко: хуже «Динамо» было, только когда вылетело.
А с другим тезисом Гришина: почему если мы критикуем Станковича, то не должны делать то же самое по отношению к Карпину, — соглашусь частично. Почти полгода — достаточное время, чтобы более или менее поставить игру. Но все же Деян тренирует команду второй сезон, а Валерий Георгиевич — первый. Это существенная разница.
Вот с чем согласен, так это с троллингом Александра Бубнова, рассказавшего на днях анекдот с выводом о назначении Карпина: «Шоу они захотели! У вас все было, Личка отлично работал!» Даже второй сезон Марцела, не говоря о первом, — это прекрасная работа по сравнению с тем, что видим сейчас. И в чемпионате никакого прогресса нет. Честно говоря, ожидал, что «Динамо» воодушевится кубковой победой в Санкт-Петербурге — но ничего подобного.
Мне кажется, Карпин плохо чувствует, когда надо пользоваться куражом отдельно взятого игрока и давать ему новый шанс в основе, как это было в матче первенства в Питере, когда он не поставил Бабаева после кубкового хет-трика, так и сегодня, когда не поставил с первых минут Окишора.
Увольнять Карпина зимой — по мне, решение бессмысленное. В этом чемпионате уже в любом случае ловить нечего. Считаю, клубу, коль скоро поставил на тренера сборной, будет правильно дать провести зимние сборы — и тогда уже смотреть. Если и весной не последует бурного прогресса плюс команда не выиграет Кубок — тогда все. Пустой сезон — не то, что может позволить себе клуб с амбициями и деньгами «Динамо». Но убирать к зимнему перерыву, на мой взгляд, слишком рано.
А теперь, кому это интересно, скриньте мой прогноз: если весной в игре бело-голубых не произойдет решительного перелома, летом Карпина в «Динамо» заменит Талалаев. Это никакие не инсайды, а чисто внутреннее ощущение.