«Крылья Советов» прервали победную серию «Зенита» в РПЛ

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Самаре закончился со счетом 1:1.
Хозяева открыли счет на 50-й минуте — забил Фернандо Костанца.
Гости ответили голом Максима Глушенкова (56), который забил из-за пределов штрафной.
Перед матчем главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорил, что состояние поля в Самаре «далеко от оптимального, не везде есть трава». Поле стадиона было повреждено после мероприятий форума «Россия — спортивная держава», но РПЛ признала его пригодным.
У «Зенита» прервалась трехматчевая победная серия, команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице.
У «Крыльев Советов» седьмой матч без побед в РПЛ и 13-я строчка.
В 16-м туре «Зенит» 23 ноября сыграет в гостях с «Пари НН», а «Крылья Советов» примут «Ростов».
Магомед Адиев
Сергей Семак
Фернандо Костанца
(Роман Евгеньев)
50′
Максим Глушенков
56′
30
Сергей Песьяков
15
Николай Рассказов
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
24
Роман Евгеньев
18
Иван Лепский
22
Фернандо Костанца
14′
6
Сергей Бабкин
26
Джимми Марин
71′
14
Михайло Баньяц
77
Ильзат Ахметов
76′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
88′
9
Алексей Сутормин
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
20
Педро
90+3′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
28
Нуралы Алип
46′
4
Юрий Горшков
33
Нино
61′
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
90′
32
Лусиано Гонду
11
Луис Энрике
86′
21
Александр Ерохин
9
Сантос да Силва Жерсон
52′
61′
7
Александр Соболев
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти