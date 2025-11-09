Ричмонд
«Крылья Советов» прервали победную серию «Зенита» в РПЛ

Матч завершился со счетом 1:1. Забили Фернандо Костанца и Максим Глушенков.

Источник: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Самаре закончился со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 50-й минуте — забил Фернандо Костанца.

Гости ответили голом Максима Глушенкова (56), который забил из-за пределов штрафной.

Перед матчем главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорил, что состояние поля в Самаре «далеко от оптимального, не везде есть трава». Поле стадиона было повреждено после мероприятий форума «Россия — спортивная держава», но РПЛ признала его пригодным.

У «Зенита» прервалась трехматчевая победная серия, команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице.

У «Крыльев Советов» седьмой матч без побед в РПЛ и 13-я строчка.

В 16-м туре «Зенит» 23 ноября сыграет в гостях с «Пари НН», а «Крылья Советов» примут «Ростов».

Крылья Советов
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Сергей Семак
Голы
Крылья Советов
Фернандо Костанца
(Роман Евгеньев)
50′
Зенит
Максим Глушенков
56′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
15
Николай Рассказов
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
24
Роман Евгеньев
18
Иван Лепский
22
Фернандо Костанца
14′
6
Сергей Бабкин
26
Джимми Марин
71′
14
Михайло Баньяц
77
Ильзат Ахметов
76′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
88′
9
Алексей Сутормин
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
20
Педро
90+3′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
28
Нуралы Алип
46′
4
Юрий Горшков
33
Нино
61′
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
90′
32
Лусиано Гонду
11
Луис Энрике
86′
21
Александр Ерохин
9
Сантос да Силва Жерсон
52′
61′
7
Александр Соболев
Статистика
Крылья Советов
Зенит
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
11
Удары в створ
2
5
Угловые
5
6
Фолы
28
10
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
