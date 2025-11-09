Семак после ничьей с «Крыльями Советов»: «Предъявить ребятам не за что. Сложно создавать моменты по такому полю»

Ричмонд
Футбол. Италия
1-й тайм
Болонья
0
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
2.60
П2
2.90
Футбол. Италия
1-й тайм
Дженоа
1
:
Фиорентина
1
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.50
П2
2.95
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Борнмут
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.25
П2
3.20
Футбол. Англия
1-й тайм
Брентфорд
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.04
П2
2.90
Футбол. Англия
1-й тайм
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.15
П2
2.79
Футбол. Англия
1-й тайм
Ноттингем Форест
1
:
Лидс
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.80
П2
4.50
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
0
:
Тулуза
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.75
П2
2.75
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетик
1
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.00
П2
59.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Торпедо
0
:
Сокол
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
1.70
П2
6.75
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Ротор
1
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
5.80
П2
34.00
Футбол. Премьер-лига
17:30
Ахмат
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.41
X
3.44
П2
2.19
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.78
П2
4.90
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Реал
Все коэффициенты
П1
6.50
X
5.09
П2
1.51
Футбол. Франция
19:15
Анже
:
Осер
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.08
П2
3.05
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Ницца
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Страсбур
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.69
П2
2.57
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.10
П2
3.89
Футбол. Германия
19:30
Штутгарт
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.71
П2
6.00
Футбол. Премьер-лига
19:45
Балтика
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.15
П2
2.52
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.33
П2
6.92
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.74
X
2.83
П2
3.21
Футбол. Испания
20:30
Валенсия
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.53
П2
2.19
Футбол. Германия
21:30
Айнтрахт Ф
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.95
П2
3.80
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.25
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.51
X
3.99
П2
1.79
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.42
П2
1.79
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
2
П1
X
П2

Семак после ничьей с «Крыльями Советов»: «Предъявить ребятам не за что. Сложно создавать моменты по такому полю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после ничьей с «Крыльями Советов» в матче 15-го тура РПЛ заявил, что из‑за качества поля в Самаре петербургской команде было сложно создавать моменты.

Источник: Sport24

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 50-й минуте Фернандо Костанца счет открыл, а на 56-й отличился Максим Глушенков.

«Конечно, не могу быть доволен результатом. Но предъявить ребятам не за что, потому что сложно создавать моменты по такому полю. Вся игра превратилась в борьбу. Много борьбы и мало футбола. Команды играли за счет стандартов, ждали ошибок. Моментов было не так много, как нам хотелось. Вы видели, что мяч очень дробил. Поэтому вторая часть матча превратилась в игру на длинных передачах. Такая бей‑беги игра получилась.

Хочется всегда лучшего, конечно. Начали сезон неудачно, потом подтянулись к лидирующей группе, но сегодня очередная осечка. Хочется набирать больше очков», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

