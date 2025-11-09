Семак после ничьей с «Крыльями Советов»: «Предъявить ребятам не за что. Сложно создавать моменты по такому полю»

«Конечно, не могу быть доволен результатом. Но предъявить ребятам не за что, потому что сложно создавать моменты по такому полю. Вся игра превратилась в борьбу. Много борьбы и мало футбола. Команды играли за счет стандартов, ждали ошибок. Моментов было не так много, как нам хотелось. Вы видели, что мяч очень дробил. Поэтому вторая часть матча превратилась в игру на длинных передачах. Такая бей‑беги игра получилась.



Хочется всегда лучшего, конечно. Начали сезон неудачно, потом подтянулись к лидирующей группе, но сегодня очередная осечка. Хочется набирать больше очков», — приводит слова Семака «Матч ТВ».