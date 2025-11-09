Ричмонд
Глушенков забил 20 голов в 43 матчах за «Зенит»

«Зенит» поздравил полузащитника Максима Глушенкова с 20-м голом за клуб.

Источник: Спорт-Экспресс

26-летний футболист забил в матче 15-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1). Игра против самарцев стала для хавбека 43-й в составе команды из Санкт-Петербурга.

«Пусть впереди будет еще больше красивых мячей!» — говорится в сообщении «Зенита».

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июле 2024 года. Помимо 20 голов на счету футболиста 12 результативных передач в 43 матчах за сине-бело-голубых.

Контракт Глушенкова с «Зенитом» действует до конца июня 2028 года.

