Газзаев: «Пока “Динамо” — это разочарование. Тренеры должны спрашивать с игроков»

Требования к командам-лидерам очень высокие, а такие клубы, как «Динамо», должны показывать высокий уровень футбола и результата. И тренеры должны спрашивать с игроков, а не существовать в тепличных условиях. «Акрон» за вчерашний матч надо похвалить. Команда сыграла грамотно и дисциплинированно в обороне, выполнив тренерскую установку. И она своего добилась. В конце дождалась возможности и забила«, — сказал Газзаев “СЭ”.