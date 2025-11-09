Ричмонд
Газзаев: «Пока “Динамо” — это разочарование. Тренеры должны спрашивать с игроков»

Бывший нападающий и экс-главный тренер «Динамо» Валерий Газзаев поделился мнением об игре бело-голубых в первом круге чемпионата России-2025/26.

Источник: РИА "Новости"

«Все ждали от “Динамо” большего. Новый тренер, много трансферов к уже имеющемуся качественному составу. Пока “Динамо” — это разочарование. Результата нет и можно уже говорить, что отставание даже от тройки призеров очень большое. Но дальше все зависит от работы тренерского штаба и команды.

Требования к командам-лидерам очень высокие, а такие клубы, как «Динамо», должны показывать высокий уровень футбола и результата. И тренеры должны спрашивать с игроков, а не существовать в тепличных условиях. «Акрон» за вчерашний матч надо похвалить. Команда сыграла грамотно и дисциплинированно в обороне, выполнив тренерскую установку. И она своего добилась. В конце дождалась возможности и забила«, — сказал Газзаев “СЭ”.

«Динамо» после 15-го тура занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России с 17 очками.