«Локо» справляется без Батракова с Воробьевым. После неудач с «Зенитом» и «Спартаком» одержана важная победа

«Оренбург» здорово сражался, но не дотерпел.

Источник: ФК «Локомотив»

Окончание первого круга РПЛ скорее формальность, так как сезон продолжается и уйдет на зимнюю паузу лишь после 18-го тура. Но всех нас часто тянет подводить промежуточные итоги на середине дистанции. «Локомотив» в целом превзошел ожидания — долго лидировал, обыгрывал конкурентов и производил приятное впечатление своим стилем. Но перед встречей с «Оренбургом» отрыв от идущего первым ЦСКА составлял шесть очков. Солидное отставание, которое необходимо было сокращать. Тем более с учетом того, что железнодорожники только что потерпели поражения в двух статусных матчах — от «Зенита» в чемпионате (0:2) и от «Спартака» в Кубке (1:3).

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 15, 9.11.2025, 15:15
Локомотив
1
Оренбург
0

«Оренбург» казался удобным соперником для того, чтобы вернуться на победный путь. Команда Ильдара Ахметзянова в прошлом туре одержала первую победу в РПЛ с августа, но до того потерпела пять поражений в шести матчах и скатилась на 14-ю строчку. Правда, Галактионову пришлось обходиться без ключевых игроков атаки — Воробьев травмирован, Батраков перебрал желтых карточек. Зато в основе вышел Николай Комличенко, который любит забивать «Оренбургу» — отличился пять раз в шести играх, когда выступал за «Ростов».

Но на этот раз габаритному форварду было очень тяжело. Защитники гостей очень плотно его опекали и не давали цепляться за мячи. Чаще «Локо» выходил в атаку через фланги — Руденко или Бакаев смещались в центр, после чего делали рывок в свободную зону, куда шла передача на ход. Несколько раз такие комбинации прошли, и одна подарила шикарный шанс Комличенко — Фассон навесил точно в голову, но нападающий не попал в створ из убойной позиции.

На этом атакующие потуги «Локо» в первом тайме и закончились: для чего-то большего явно не хватало сил — и тем более Воробьева с Батраковым, которые способны придумать что-то нестандартное и решить эпизод на индивидуальном мастерстве. А вот «Оренбург» при Ахметзянове явно меняется — команда провела много времени на половине поля соперника, держала мяч, комбинировала и за тайм заработала аж семь угловых. Создавать остроту у ворот Митрюшкина на постоянной основе не получалось, зато часто проходили передачи в штрафную. Одна из них — в исполнении Ведерникова — вполне могла закончиться голом, но Ду Кейрос головой пробил точно в руки вратарю. Конечно, в отдельных эпизодах гостям не хватало класса, но приятно видеть, что клуб, которому недавно прочили вылет из РПЛ, пытается играть в открытый, атакующий футбол с выходом из обороны через короткий пас.

Сразу после перерыва «Оренбург» чуть не открыл счет, когда Рыбчинский классным ударом выцеливал дальнюю девятку. Мяч срикошетил от перекладины и ударился точно в линию ворот, от пропущенного мяча «Локо» спасли сантиметры. А еще четвертую в сезоне желтую карточку получил Дмитрий Баринов, который теперь пропустит матч следующего тура с «Краснодаром».

Тем не менее хозяева постепенно прибирали инициативу. На 55-й минуте Галактионов заменил Пруцева на Сарвели, и Владислав первым касанием мог забить — Овсянников спас ворота. Вообще игра у «Локомотива» не особо клеилась, но свой момент красно-зеленые все же поймали. Бакаев отправил в забег Руденко, и Александр завалился после контакта с защитником Чичинадзе. Судья Сергей Цыганок был беспощаден — пенальти и красная карточка. Но после подсказки ВАР и просмотра повтора решение отменил, зафиксировав фол со стороны Руденко. Действительно, нападающий «Локо» первым начал заваливать на газон оппонента.

Тем не менее «Локомотив» вскоре все же открыл счет — и тут уже вопросов по пенальти не было: Муффи срубил в штрафной Баринова. К мячу подошел Комличенко и подтвердил, что «Оренбург» — его клиент. На 78-й минуте Николай даже забил снова, подкараулив отскок на угловом, правда, из положения «вне игры». Снова восстановил справедливость ВАР.

Во втором тайме было множество остановок, в том числе из-за работы ВАР, потому судья добавил аж девять минут. В концовке Ахметзянов даже получил красную карточку за излишнюю эмоциональность. А перед финальным свистком вышедший на замену Мялковский упустил верный момент, не сумев попасть по мячу перед пустыми воротами.

Но «Локомотив» сделал главное — не дал создать по-настоящему опасный момент на своей половине и выжал такой необходимый результат. Железнодорожники не собираются отставать в чемпионской гонке. И даже отсутствие Батракова с Воробьевым оказалось не помехой.

Марк Бессонов