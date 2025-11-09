«Локо» справляется без Батракова с Воробьевым. После неудач с «Зенитом» и «Спартаком» одержана важная победа

На этом атакующие потуги «Локо» в первом тайме и закончились: для чего-то большего явно не хватало сил — и тем более Воробьева с Батраковым, которые способны придумать что-то нестандартное и решить эпизод на индивидуальном мастерстве. А вот «Оренбург» при Ахметзянове явно меняется — команда провела много времени на половине поля соперника, держала мяч, комбинировала и за тайм заработала аж семь угловых. Создавать остроту у ворот Митрюшкина на постоянной основе не получалось, зато часто проходили передачи в штрафную. Одна из них — в исполнении Ведерникова — вполне могла закончиться голом, но Ду Кейрос головой пробил точно в руки вратарю. Конечно, в отдельных эпизодах гостям не хватало класса, но приятно видеть, что клуб, которому недавно прочили вылет из РПЛ, пытается играть в открытый, атакующий футбол с выходом из обороны через короткий пас.