«Ахмат» продлил серию без побед до пяти матчей в РПЛ, уступив «Спартаку»

«Ахмат» продлил серию без побед до пяти матчей в РПЛ и располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков. «Спартак» впервые обыграл «Ахмат» в РПЛ за семь матчей. Красно-белые не могли победить грозненцев с декабря 2021 года — 5 ничьих, 1 поражение. «Спартак» занимает шестое место с 25 очками.