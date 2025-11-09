Ричмонд
«Ахмат» продлил серию без побед до пяти матчей в РПЛ, уступив «Спартаку»

«Спартак» впервые за семь матчей обыграл «Ахмат».

Источник: Спорт-Экспресс

ГРОЗНЫЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 2:1 обыграл грозненский «Ахмат» в гостевом матче 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе «Спартака» отметился Пабло Солари (37-я и 51-я минуты). У «Ахмата» отличился Георгий Мелкадзе (59), в 2014—2021 годах выступавший за «Спартак».

Полузащитник «Спартака» Солари пропустит матч со столичным ЦСКА в 16-м туре РПЛ. В игре с «Ахматом» игрок получил желтую карточку на 31-й минуте, она стала для него четвертой в текущем сезоне.

Нападающий «Ахмата» Мелкадзе получил красную карточку на 59-й минуте встречи с калининградской «Балтикой» после контакта с соперником Ираклием Манеловым. Матч прошел 2 ноября и завершился победой «Балтики» со счетом 2:0. После встречи «Ахмат» обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку игрока. КДК РФС отменил красную карточку нападающему.

«Ахмат» продлил серию без побед до пяти матчей в РПЛ и располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 16 очков. «Спартак» впервые обыграл «Ахмат» в РПЛ за семь матчей. Красно-белые не могли победить грозненцев с декабря 2021 года — 5 ничьих, 1 поражение. «Спартак» занимает шестое место с 25 очками.

В следующем матче «Спартак» примет столичный ЦСКА, «Ахмат» на выезде сыграет с казанским «Рубином». Встречи пройдут 22 ноября.

Ахмат
1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Деян Станкович
Голы
Ахмат
Георгий Мелкадзе
(Лечи Садулаев)
60′
Спартак
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
36′
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
52′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
81
Максим Сидоров
82′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
70′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
85′
9
Брайан Мансилья
4
Турпал-Али Ибишев
70′
42
Мануэль Келиано
Спартак
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
64′
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
83′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
83′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Ахмат
Спартак
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
9
6
Удары в створ
3
3
Угловые
8
1
Фолы
15
24
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти