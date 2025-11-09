Россияне не забили ни одного гола за «Спартак» в первом круге РПЛ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские футболисты не забили ни одного мяча за московский «Спартак» по итогам первого круга Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
В матче 15-го тура «Спартак» со счетом 2:1 на выезде обыграл грозненский «Ахмат». Оба мяча в составе красно-белых забил аргентинец Пабло Солари.
«Спартак» является единственной командой, за которую в текущем сезоне РПЛ не забивали россияне. Красно-белые забили 24 мяча по итогам первого круга и занимают в турнирной таблице шестое место с 25 очками.