Россияне не забили ни одного гола за «Спартак» в первом круге РПЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Рома
0
:
Удинезе
0
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.55
П2
8.25
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Балтика
1
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
3.47
X
2.60
П2
2.70
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Сити
2
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.50
П2
34.00
Футбол. Германия
перерыв
Штутгарт
2
:
Аугсбург
2
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.15
П2
5.25
Футбол. Франция
2-й тайм
Анже
0
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.05
П2
3.80
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
2-й тайм
Страсбур
1
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.55
П2
7.10
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.64
X
2.88
П2
3.28
Футбол. Испания
20:30
Валенсия
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.49
X
3.53
П2
2.20
Футбол. Германия
21:30
Айнтрахт Ф
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.00
П2
3.95
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.69
П2
9.50
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.68
X
4.04
П2
1.76
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.43
П2
1.78
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
0
:
Урал
2
П1
X
П2

Россияне не забили ни одного гола за «Спартак» в первом круге РПЛ

Красно-белые забили 24 мяча по итогам 15 туров чемпионата страны.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские футболисты не забили ни одного мяча за московский «Спартак» по итогам первого круга Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

В матче 15-го тура «Спартак» со счетом 2:1 на выезде обыграл грозненский «Ахмат». Оба мяча в составе красно-белых забил аргентинец Пабло Солари.

«Спартак» является единственной командой, за которую в текущем сезоне РПЛ не забивали россияне. Красно-белые забили 24 мяча по итогам первого круга и занимают в турнирной таблице шестое место с 25 очками.