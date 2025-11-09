Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью в Грозном: «Чего вы хотите?!»

Поводом для конфликта стал вопрос репортера, который спросил сербского специалиста о том, что он кричал судье в конце игры.
— Заработали три очка, очень важную победу команда одержала. Команда билась, не сдавалась до самого конца. Так должны продолжать и дальше, — сказал Станкович в эфире «Матч Премьер».
— Что в конце вы кричали судье? «Стыд»?
— Нет, я поприветствовал Богосаваца, — ответил Станкович. — Не знаю, о чем вы говорите.
— Спасибо. Удачи в дальнейшем.
— У вас больше нет вопросов? — эмоционально продолжил Станкович. — Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом? Вы что-то знаете о футболе? По какой схеме мы играли? Кого мы заменили? Вы не знаете этого. Вы можете только говорить такое. Вы и другие.
— Вы закончили? Спасибо вам большое.
— Чего вы хотите?! — эмоционально добавил Станкович — Чего вы хотите?!
Матч завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Во втором тайме Станкович после гола «Ахмата» получил желтую карточку.
«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 22 ноября дома сыграет против ЦСКА.
Станислав Черчесов
Деян Станкович
Георгий Мелкадзе
(Лечи Садулаев)
59′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
36′
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
81
Максим Сидоров
82′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
70′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
84′
9
Брайан Мансилья
4
Турпал-Али Ибишев
70′
42
Мануэль Келиано
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
64′
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
83′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
83′
35
Кристофер Мартинс
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти