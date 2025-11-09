Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью в Грозном: «Чего вы хотите?!»

— У вас больше нет вопросов? — эмоционально продолжил Станкович. — Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом? Вы что-то знаете о футболе? По какой схеме мы играли? Кого мы заменили? Вы не знаете этого. Вы можете только говорить такое. Вы и другие.