Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
2
:
Барселона
2
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.25
П2
2.12
Футбол. Италия
перерыв
Интер
1
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.50
П2
37.00
Футбол. Франция
перерыв
Лион
1
:
ПСЖ
2
Все коэффициенты
П1
14.70
X
5.30
П2
1.25
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
1
:
Черноморец
0
П1
X
П2

Губерниев о перепалке Станковича с журналистом: «Деян совсем не держит удар. Он делает все, чтобы его побыстрее уволили»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:1).

Источник: РИА "Новости"

Станкович вступил в перепалку с журналистом во время флеш-интервью. Поводом для конфликта стал вопрос репортера, который спросил сербского специалиста о том, что он кричал судье в конце игры.

«Журналист спрашивает, что считает нужным. Не дело тренера это обсуждать, но Деян поплыл. На самом деле, Станковича можно брать тепленьким, два вопроса и он уплывет не тем стилем. Он совсем не держит удар, может быть от неуверенности или от не понимая внутри командных процессов. Таким образом, он еще больше себя закапывает. Как бы к нему хорошо не относились некоторые люди, но Станкович делает все, чтобы его побыстрее уволили. Не нужно вступать в перепалки с журналистами, держи удар. Тем более ты опытный человек, который много лет работал в Европе. Это признак слабости. Станкович не завел кота, чтобы тот его урчанием успокаивал. Он сам себе роет могилу», — сказал Губерниев «СЭ».

«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда 22 ноября дома сыграет против ЦСКА.