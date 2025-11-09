Губерниев о перепалке Станковича с журналистом: «Деян совсем не держит удар. Он делает все, чтобы его побыстрее уволили»

«Журналист спрашивает, что считает нужным. Не дело тренера это обсуждать, но Деян поплыл. На самом деле, Станковича можно брать тепленьким, два вопроса и он уплывет не тем стилем. Он совсем не держит удар, может быть от неуверенности или от не понимая внутри командных процессов. Таким образом, он еще больше себя закапывает. Как бы к нему хорошо не относились некоторые люди, но Станкович делает все, чтобы его побыстрее уволили. Не нужно вступать в перепалки с журналистами, держи удар. Тем более ты опытный человек, который много лет работал в Европе. Это признак слабости. Станкович не завел кота, чтобы тот его урчанием успокаивал. Он сам себе роет могилу», — сказал Губерниев «СЭ».