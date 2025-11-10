Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
1
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Удинезе
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
1
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Ливерпуль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
0
:
Реал
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
2
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Борнмут
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
3
:
Лидс
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
3
:
Шинник
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Локомотив
1
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
0
:
Сассуоло
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Крылья Советов
1
:
Зенит
1
П1
X
П2

«Хотел троих поменять»: тренер «Балтики» о ничьей с «Краснодаром»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев остался недоволен результатом матча с «Краснодаром» 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«На 30-й минуте хотел троих поменять. Три человека сегодня не вышли на первый тайм. Удовлетворен тем, как сыграли второй тайм, но первый… мне не понравилось ничего», — рассказал тренер.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 1:1.

В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Краснодар» сохраняет второе место в таблице с 32 очками, а «Балтика» с 27 очками остается на пятой позиции. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.

Матч «Балтики» и «Краснодара» завершил первый круг РПЛ.

Балтика
1:1
Первый тайм: 1:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 19650 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Мурад Мусаев
Голы
Балтика
Брайан Александр Хиль
(Иван Беликов)
5′
Краснодар
Эдуард Сперцян
(Гаэтан Перрен)
3′
Составы команд
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
39′
23
Мингиян Бевеев
90+1′
91
Брайан Александр Хиль
72′
11
Юрий Ковалев
22
Николай Титков
45+3′
55′
10
Илья Петров
77′
19
Сергей Пряхин
46′
69
Ираклий Манелов
5
Айман Мурид
72′
90
Чиносо Оффор
26
Иван Беликов
90′
4
Натан Гассама
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
3
Тормена
17
Валентин Пальцев
61′
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
98
Сергей Петров
26′
20
Джованни Гонсалес
74′
23
Гаэтан Перрен
70′
14
Густаво Фуртадо Сантос
7
Виктор Са
79′
8
Данила Козлов
10
Эдуард Сперцян
63′
79′
67
Казбек Мукаилов
Статистика
Балтика
Краснодар
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
13
7
Удары в створ
3
2
Угловые
6
2
Фолы
23
7
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
