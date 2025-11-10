«Хотел троих поменять»: тренер «Балтики» о ничьей с «Краснодаром»

«На 30-й минуте хотел троих поменять. Три человека сегодня не вышли на первый тайм. Удовлетворен тем, как сыграли второй тайм, но первый… мне не понравилось ничего», — рассказал тренер.
Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 1:1.
В турнирной таблице национального первенства после 15 туров «Краснодар» сохраняет второе место в таблице с 32 очками, а «Балтика» с 27 очками остается на пятой позиции. Лидирует в РПЛ московский ЦСКА — команда уже сыграла матч 15-го тура и набрала 33 очка.
Матч «Балтики» и «Краснодара» завершил первый круг РПЛ.
Андрей Талалаев
Мурад Мусаев
Брайан Александр Хиль
(Иван Беликов)
5′
Эдуард Сперцян
(Гаэтан Перрен)
3′
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
25
Александр Филин
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
39′
23
Мингиян Бевеев
90+1′
91
Брайан Александр Хиль
72′
11
Юрий Ковалев
22
Николай Титков
45+3′
55′
10
Илья Петров
77′
19
Сергей Пряхин
46′
69
Ираклий Манелов
5
Айман Мурид
72′
90
Чиносо Оффор
26
Иван Беликов
90′
4
Натан Гассама
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
11
Жоау Батчи
3
Тормена
17
Валентин Пальцев
61′
53
Александр Черников
6
Кевин Ленини
98
Сергей Петров
26′
20
Джованни Гонсалес
74′
23
Гаэтан Перрен
70′
14
Густаво Фуртадо Сантос
7
Виктор Са
79′
8
Данила Козлов
10
Эдуард Сперцян
63′
79′
67
Казбек Мукаилов
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
