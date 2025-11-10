Новое шоу Станковича, провал «Динамо» и два лидера. Мы пережили первый круг РПЛ!

И все-таки без Деяна Станковича будет скучно — хотя бы потому, что столько инфоповодов в РПЛ никто не создает!
Провалив матч в «Краснодаре» в прошлое воскресенье, серб в который раз активировал слухи о своей отставке. После кубковой победы над «Локомотивом» сам же их подтвердил — но отказался отвечать на вопросы. А теперь победил в Грозном — и вообще не пришел на пресс-конференцию. А до этого снова сорвался на судей и на журналиста прямо во время флеш-интервью.
Принял ли клуб решение, о котором Деян говорил в четверг? И если принял, то какое? Как это отразилось на команде? В конце концов, удастся ли Станковичу увидеться с женой и дочкой, по которым он, по его словам, так скучает?..
Вопросов слишком много — но из-за «потерянного голоса» (так звучала официальная причина отсутствия серба в пресс-центре грозненского стадиона после финального свистка) ответы мы получим не раньше следующей игры.
Времени, чтобы изучить феномен «Спартака», достаточно. Хотя ситуация просто необъяснимая. Команда валится в идеальных условиях и без давления, но когда тренеру больше месяца ищут замену (и об этом все знают), а сам он публично намекает на желание вернуться домой, красно-белые выдают очень приличные по качеству и результату матчи.
Много ли в РПЛ тех, кто прямо сейчас с запасом переедет «Локо», а через пару дней заберет три очка в Грозном? Но при этом не факт, что не развалится уже в следующем туре, на который вообще может выйти с новым тренером.
Уникальный клуб! По непредсказуемости в РПЛ есть только один конкурент. Конечно, это «Динамо».
Всего три месяца назад было невозможно представить, что после 15-го тура бело-голубые окажутся ниже «Балтики», «Рубина», «Акрона» и «Ростова», а Валерий Карпин будет на полном серьезе отвечать на вопросы о вылете в ФНЛ.
Встреча с «Акроном» — будто сезон команды в миниатюре. Когда ни стартовая, ни резервная стратегия не работают. Атака с сумасшедшим потенциалом упирается в оборону с низким блоком и ничего не может сделать. А в защите ошибаются так, что даже ничья становится невыполнимой задачей. И все это после довольно качественного — по мысли, интенсивности и реализации стратегии — кубкового матча с «Зенитом».
Правда, по состоянию питерцев тоже много вопросов. Понятно, что проблемы с «Крыльями» и тем же «Акроном» возникали и год назад (причем на своем поле). Но банда Сергея Семака только что на классе разобралась с «Локомотивом». Да, после получила в Кубке от «Динамо» — но это ли не повод разозлиться и исправиться перед перерывом?
В итоге — абсолютно ненужная потеря очков. Матч, который поскорее хочется забыть. А также жалобы на газон, не позволивший сыграть в комбинационный футбол. Слушаешь это — и вспоминаешь «платиновые» кадры из 1990-х и 2000-х: «Интер», «Аякс», легенды «Спартака» — все выходили на грядки (где нет и намека на траву) и выкорчевывали результат. Это, естественно, не оправдывает случившееся с полем в Самаре — такого быть не должно. Но, честно, я не верю, что Семак действительно считает, что творить магию Жерсону (с нулем результативных действий в 9 матчах), Луису Энрике, Педро, Барриосу и Венделу помешало исключительно поле. А не отсутствие движения, игровой динамики и мотивации.
На таком покрытии — и когда против тебя «автобус», недостаточно выезжать на «чистых» мячах. Нужно рубиться, забывать о красоте и выгрызать победу. Как ЦСКА в Махачкале, где даже Фабио Челестини признал: «Да, мы не играли хорошо. Но верили, лучше подготовились и не бросали весла. Гребли и гребли. Не обращая внимания — идет у нас или не идет». Понятно, что армейцы вряд ли получили удовольствие от качества футбола — но точно довольны результатом. Есть один из лучших первых кругов в истории (круче Челестини только Долматов и Газзаев) и лидерство на пару с «Краснодаром».
У «Зенита» с этими качествами проблемы не первый сезон, а в этом чемпионате еще и беда в гостях: в 8 встречах на выезде лишь 11 очков и две победы. Да, впереди отличный календарь, чтобы все исправить. Но считать, что игра наладится только за счет хороших полей, будет огромной ошибкой.
«Краснодар», которого загоняли в Калининграде, подтвердит: когда против тебя соперник с таким объемом беговой работы, уровнем прессинга и движением — индивидуальный класс футболистов отходит на второй план. Такой энергетики и запаса сил, как у «Балтики», в РПЛ нет ни у кого.
Грандам есть чему поучиться — чтобы реже спотыкаться об «автобусы».
Автор: Леонид Волотко