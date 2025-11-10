Новое шоу Станковича, провал «Динамо» и два лидера. Мы пережили первый круг РПЛ!

На таком покрытии — и когда против тебя «автобус», недостаточно выезжать на «чистых» мячах. Нужно рубиться, забывать о красоте и выгрызать победу. Как ЦСКА в Махачкале, где даже Фабио Челестини признал: «Да, мы не играли хорошо. Но верили, лучше подготовились и не бросали весла. Гребли и гребли. Не обращая внимания — идет у нас или не идет». Понятно, что армейцы вряд ли получили удовольствие от качества футбола — но точно довольны результатом. Есть один из лучших первых кругов в истории (круче Челестини только Долматов и Газзаев) и лидерство на пару с «Краснодаром».