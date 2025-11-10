«Ужасное поле — не оправдание. Могу выделить лишь Глушенкова». Орлов — об осечке «Зенита»

— Как говорится, порядок бьет класс. Стратегия «Крыльев» сработала. Имею в виду, прежде всего, тактику мелкого фола. Показали соотношение нарушений: 27:9 в пользу хозяев. В три раза больше! И я ни в коем случае не осуждаю самарцев. Таков был план Адиева на этот матч. А как еще останавливать мастеров? Хозяева это делали за счет прессинга и нарушений правил на чужой половине поля. Просто не давали питерцам начинать атаки. Душили их в зародыше. Особенно в этом преуспел Олейников. Подопечные Семака оказались не готовы к такой игре «Крыльев».
Поле тоже сыграло на руку волжанам. Оно, конечно, в ужасном состоянии. Неровное и мягкое. Для техничных футболистов такой газон становится реальной проблемой. К нему еще надо привыкнуть. Мяч скачет…
Но это все не может являться оправданием! Если ты претендуешь на золото, должен адаптироваться к таким условиям. Считаю, сине-бело-голубые многовато единоборств проиграли, не хватало агрессии. Мотивация все-таки должна быть иной…
Много брака. Вендел совсем не выглядел ведущим игроком. Много потерь. Жерсон устал — это опять к вопросу о поле. В перерыве давал интервью, уже тяжело дышал. В итоге его заменили. Пока еще не набрал нужные кондиции. Педро тоже не особо убедил.
Что ж, это российский футбол. Здесь нужно не только завязывать комбинации, финтить, но и бороться, вырывать, выгрызать очки. Ведь в следующем туре «Зенит» ждет гостевой поединок с «Пари НН». Думаю, нижегородцы будут действовать так же, как и самарцы.
Да, много фолов. Да, неидеальное поле. Но создавать-то нужно все равно больше! В составе гостей могу выделить только Глушенкова. Старался, пускался в дриблинг, подавал. Он как раз выглядел мастером. Хотя и у него мяч иногда скакал…
Максим забил важный гол. Я бы, кстати, не винил Песьякова. Непростой момент. Мяч закрутился в угол, минуя всех. Так нечасто, но бывает. Максименко из «Спартака», помнится, пропустил похожий гол.
Семак поздно выпустил Лусиано? Ну… Он так видит. У него разные решения в этом сезоне. Про Соболева ничего нового я уже не скажу. Вышел на замену и… Был момент, когда выполнили на него навес, а он взял и выбил мяч за боковую. Видимо, тренеры все еще ждут, что он выйдет и спасет. Но…
Луису Энрике не совсем комфортно играть на острие атаки. На фланге он полезнее, может разбежаться, блеснуть дриблингом, обыграть один в один.
Возникают вопросы к защитникам питерцев, когда Костанца открывал счет. Ну что они делали в той ситуации? Почему позволили сопернику сделать несколько касаний и пробить? Нерасторопность…
«Крылья» в обороне действовали слаженнее. Не зря лучшим игроком матча признали Чернова. Он все зацементировал, молодец.
Пару слов об Эраковиче. В компенсированное время он подключился к атаке. Был первым на подборе. Но мяч принял на левую ногу. Эракович правша. Так зачем же он решил пробить в сторону ворот левой?! По определению не мог в створ попасть! Зачем же принял такое решение? Ну, лучше пас отдать, если неудобно бить. А он запустил мяч на трибуны. Не понимаю таких игроков! От тебя же не таких ударов ждут! Не хватает мастерства… Это еще хорошо, что Глушенков сравнял счет. По такой игре «Зенит» вполне мог и уступить.
Автор: Виталий Айрапетов
Магомед Адиев
Сергей Семак
Фернандо Костанца
(Роман Евгеньев)
50′
Максим Глушенков
56′
30
Сергей Песьяков
15
Николай Рассказов
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
24
Роман Евгеньев
18
Иван Лепский
22
Фернандо Костанца
15′
6
Сергей Бабкин
26
Джимми Марин
71′
14
Михайло Баньяц
77
Ильзат Ахметов
76′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
88′
9
Алексей Сутормин
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
20
Педро
90+3′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
28
Нуралы Алип
46′
4
Юрий Горшков
33
Нино
61′
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
90′
32
Лусиано Гонду
11
Луис Энрике
86′
21
Александр Ерохин
9
Сантос да Силва Жерсон
52′
61′
7
Александр Соболев
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти