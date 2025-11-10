«Ужасное поле — не оправдание. Могу выделить лишь Глушенкова». Орлов — об осечке «Зенита»

Пару слов об Эраковиче. В компенсированное время он подключился к атаке. Был первым на подборе. Но мяч принял на левую ногу. Эракович правша. Так зачем же он решил пробить в сторону ворот левой?! По определению не мог в створ попасть! Зачем же принял такое решение? Ну, лучше пас отдать, если неудобно бить. А он запустил мяч на трибуны. Не понимаю таких игроков! От тебя же не таких ударов ждут! Не хватает мастерства… Это еще хорошо, что Глушенков сравнял счет. По такой игре «Зенит» вполне мог и уступить.