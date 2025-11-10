КДК РФС рассмотрит отсутствие Станковича на пресс-конференции после игры

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит отсутствие главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на пресс-конференции после матча 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
В воскресенье «Спартак» на выезде обыграл «Ахмат» со счетом 2:1. Как сообщила пресс-служба красно-белых, Станкович не пришел на пресс-конференцию, так как сорвал голос.
«Вместо главного тренера в пресс-конференции принял участие тренер Ненад Сакич. Рассмотрим отсутствие Станковича на ней», — сказал Григорьянц.
Заседание пройдет в четверг.
Станислав Черчесов
Деян Станкович
Георгий Мелкадзе
(Лечи Садулаев)
59′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
36′
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
81
Максим Сидоров
82′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
70′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
84′
9
Брайан Мансилья
4
Турпал-Али Ибишев
70′
42
Мануэль Келиано
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
64′
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
83′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
83′
35
Кристофер Мартинс
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
