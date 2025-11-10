Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:00
Челябинск
:
Уфа
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.11
П2
3.75
Футбол. Первая лига
19:30
Факел
:
Спартак Кс
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.30
П2
4.90
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Майнц
0
П1
X
П2

КДК РФС рассмотрит отсутствие Станковича на пресс-конференции после игры

Главный тренер «Спартака» не явился на общение с прессой из-за сорванного голоса.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит отсутствие главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича на пресс-конференции после матча 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье «Спартак» на выезде обыграл «Ахмат» со счетом 2:1. Как сообщила пресс-служба красно-белых, Станкович не пришел на пресс-конференцию, так как сорвал голос.

«Вместо главного тренера в пресс-конференции принял участие тренер Ненад Сакич. Рассмотрим отсутствие Станковича на ней», — сказал Григорьянц.

Заседание пройдет в четверг.

Ахмат
1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 5087 зрителей
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Деян Станкович
Голы
Ахмат
Георгий Мелкадзе
(Лечи Садулаев)
59′
Спартак
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
36′
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
51′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
81
Максим Сидоров
82′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
70′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
84′
9
Брайан Мансилья
4
Турпал-Али Ибишев
70′
42
Мануэль Келиано
Спартак
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
64′
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
83′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
83′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Ахмат
Спартак
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
3
3
Угловые
8
1
Фолы
16
24
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти