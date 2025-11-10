Ричмонд
Португальский клуб вступил в борьбу за полузащитника «Локомотива»

Португальский футбольный клуб «Порту» начал переговоры о переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Представители клуба уже провели предварительные переговоры и готовы предложить за трансфер российского футболиста более 20 миллионов евро, так как считают Батракова преемником Дмитрия Аленичева, который ранее успешно выступал за этот клуб. Специалисты отмечают технику, видение поля и умение спортсмена действовать в штрафной площади.

Интерес к Батракову также проявляли «Монако», «Барселона» и «Ювентус», но прямых переговоров эти клубы пока не начинали.

Алексей Батраков является воспитанником академии «Локомотива». Он дебютировал за основной состав команды весной 2024 года. За это время полузащитник провел 62 матча, забил 29 мячей и сделал 14 передач. В нынешнем сезоне футболист с 10 голами лидирует в гонке бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ). На счету игрока 8 встреч и 3 гола за сборную России.