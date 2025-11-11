Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.01
П2
5.85
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Михаила Дегтярева убедили не ужесточать лимит на легионеров перед стартом РПЛ-2025/2026

Министр спорта России Михаил Дегтярев планировал пересмотреть правило о лимите на легионеров всего за несколько недель до начала текущего сезона РПЛ. Об этом рассказали два осведомленных источника.

Источник: РИА "Новости"

«Министра переубедил президент РФС Александр Дюков. Главным посредником в этих переговорах выступил Алексей Дюмин — бывший губернатор Тульской области, а сейчас — помощник Владимира Путина», — добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, что в настоящее время клубам РПЛ разрешено включать в заявку до 13 иностранных игроков, при этом одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.

Стоит отметить, что предложение о ужесточении лимита на иностранных футболистов вызвало неоднозначную реакцию среди представителей российского футбольного сообщества. В частности, против данной инициативы выступали главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин, а также наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше