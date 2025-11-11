Михаила Дегтярева убедили не ужесточать лимит на легионеров перед стартом РПЛ-2025/2026

«Министра переубедил президент РФС Александр Дюков. Главным посредником в этих переговорах выступил Алексей Дюмин — бывший губернатор Тульской области, а сейчас — помощник Владимира Путина», — добавил собеседник «Чемпионата».
Напомним, что в настоящее время клубам РПЛ разрешено включать в заявку до 13 иностранных игроков, при этом одновременно на поле могут находиться не более восьми легионеров.
Стоит отметить, что предложение о ужесточении лимита на иностранных футболистов вызвало неоднозначную реакцию среди представителей российского футбольного сообщества. В частности, против данной инициативы выступали главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин, а также наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.