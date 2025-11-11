Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.00
П2
5.80
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
ПСЖ
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Лацио
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
2
:
Барселона
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Акинфеев: «Кто-то считает, что я устарел? А матч с “Краснодаром” за Суперкубок кто выиграл? Старичок Акинфеев!»

Вратарь, капитан и легенда ЦСКА Игорь Акинфеев в своей автобиографической книге, которая появилась в продаже 6 ноября, в числе прочего ответил тем, кто считает, что он уже устарел.

Источник: Sport24

В этом году Акинфееву исполнилось 39 лет.

«Излет карьеры — интересная штука. Ты сам продолжаешь тренироваться, не делая себе никаких поблажек, по-прежнему чувствуешь каждую мышцу; так же хорошо, а возможно, даже лучше понимаешь игру, но за спиной периодически слышишь о себе: “Он уже не тот…”.

Конечно, мне льстят какие-то приятные слова, сказанные в мой адрес, а какие-то высказывания мне не нравятся — в этом плане я ничем не отличаюсь от любого другого человека. Но какие-то вещи меня вообще не цепляют. Например, когда меня начинают сравнивать с теми, кто намного моложе, и противопоставлять им в каких-то качествах. Тот же Матвей Сафонов Лигу чемпионов выиграл, Стас Агкацев стал с “Краснодаром” чемпионом России. Когда завоевываешь значимый трофей впервые в жизни, на эмоциях много чего можно сказать. Я тоже порой читаю свои ранние высказывания и думаю: вот дурачок-то…

Поэтому сейчас многое воспринимаю просто с юмором. Кто-то считает, что я устарел? Окей, вообще не вопрос. Матч с “Краснодаром” за Суперкубок кто выиграл? Старичок Акинфеев!

Были же замечательные фильмы в свое время — “Робокоп”, “Терминатор” — о том, если совсем примитивно пересказывать сюжет, как в поединках боевых машин старый робот по итогу выигрывал у всех молодых. Понятно, что это всего лишь кино, фантастика, но даже там прослеживается идея, что залог успеха в любом деле — это умение играть “вдолгую”. Не только в футбол, вообще по жизни. Тогда ты всегда будешь совершенно уверенно стоять на ногах, быть стабильным», — написал Акинфеев.

Напомним, что в июне тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко дал интервью, в котором заявил, что Акинфеев не входит в тройку лучших российских вратарей: «Играет, как прежде, на инстинктах. Но футбол-то эволюционировал. А Акинфеев весь путь прошел на старом багаже. Поймал, отбил — все просто, прагматично, без привозов. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Это вратари уже другой формации. Поэтому они сильнее. В чем конкретно? Блокировка ударов при сближении с бьющим. Страховка высокой линии обороны. Игра ногами, в том числе под давлением. Если правой Акинфеев выносит мяч далеко-далеко, то левой почти не отдает. А когда он последний раз выходил из ворот, чтобы подстраховать защитника? Я такого вообще не помню».

12 июля ЦСКА с Акинфеевым выиграл у «Краснодара» в матче за Суперкубок России со счетом 1:0. Единственный гол забил Игорь Дивеев на 48-й минуте.

ЦСКА после первого круга в нынешнем сезоне РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав столько же очков (33), сколько имеет и лидирующий «Краснодар». Акинфеев принял участие в 11 матчах, в которых пропустил 10 мячей.