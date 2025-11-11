Акинфеев: «Кто-то считает, что я устарел? А матч с “Краснодаром” за Суперкубок кто выиграл? Старичок Акинфеев!»

В этом году Акинфееву исполнилось 39 лет.
«Излет карьеры — интересная штука. Ты сам продолжаешь тренироваться, не делая себе никаких поблажек, по-прежнему чувствуешь каждую мышцу; так же хорошо, а возможно, даже лучше понимаешь игру, но за спиной периодически слышишь о себе: “Он уже не тот…”.
Конечно, мне льстят какие-то приятные слова, сказанные в мой адрес, а какие-то высказывания мне не нравятся — в этом плане я ничем не отличаюсь от любого другого человека. Но какие-то вещи меня вообще не цепляют. Например, когда меня начинают сравнивать с теми, кто намного моложе, и противопоставлять им в каких-то качествах. Тот же Матвей Сафонов Лигу чемпионов выиграл, Стас Агкацев стал с “Краснодаром” чемпионом России. Когда завоевываешь значимый трофей впервые в жизни, на эмоциях много чего можно сказать. Я тоже порой читаю свои ранние высказывания и думаю: вот дурачок-то…
Поэтому сейчас многое воспринимаю просто с юмором. Кто-то считает, что я устарел? Окей, вообще не вопрос. Матч с “Краснодаром” за Суперкубок кто выиграл? Старичок Акинфеев!
Были же замечательные фильмы в свое время — “Робокоп”, “Терминатор” — о том, если совсем примитивно пересказывать сюжет, как в поединках боевых машин старый робот по итогу выигрывал у всех молодых. Понятно, что это всего лишь кино, фантастика, но даже там прослеживается идея, что залог успеха в любом деле — это умение играть “вдолгую”. Не только в футбол, вообще по жизни. Тогда ты всегда будешь совершенно уверенно стоять на ногах, быть стабильным», — написал Акинфеев.
Напомним, что в июне тренер вратарей «Краснодара» Михаил Савченко дал интервью, в котором заявил, что Акинфеев не входит в тройку лучших российских вратарей: «Играет, как прежде, на инстинктах. Но футбол-то эволюционировал. А Акинфеев весь путь прошел на старом багаже. Поймал, отбил — все просто, прагматично, без привозов. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Это вратари уже другой формации. Поэтому они сильнее. В чем конкретно? Блокировка ударов при сближении с бьющим. Страховка высокой линии обороны. Игра ногами, в том числе под давлением. Если правой Акинфеев выносит мяч далеко-далеко, то левой почти не отдает. А когда он последний раз выходил из ворот, чтобы подстраховать защитника? Я такого вообще не помню».
12 июля ЦСКА с Акинфеевым выиграл у «Краснодара» в матче за Суперкубок России со счетом 1:0. Единственный гол забил Игорь Дивеев на 48-й минуте.
ЦСКА после первого круга в нынешнем сезоне РПЛ занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав столько же очков (33), сколько имеет и лидирующий «Краснодар». Акинфеев принял участие в 11 матчах, в которых пропустил 10 мячей.