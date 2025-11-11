Дзюба назвал главную проблему «Динамо»: «Много хороших футболистов, но качества игры никакого нет»

— Удивительны были пару матчей — со «Спартаком» и «Зенитом», где мы должны были выигрывать. А матч с Нижним Новгородом, наоборот, не должны были выигрывать, и игра с «Ростовом» была больше ничейная. Что касается встречи с «Динамо», то первый тайм плохой, второй — очень неплохой, перестали бояться и стали играть лучше. В «Динамо» много хороших футболистов, но качества игры никакого нет.