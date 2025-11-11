Ричмонд
Дзюба назвал главную проблему «Динамо»: «Много хороших футболистов, но качества игры никакого нет»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба высказался после победы над московским «Динамо» (2:1) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

8 ноября тольяттинцы выиграли в гостях со счетом 2:1, Дзюба пропускал игру из-за травмы.

— Какие мысли по матчу с «Динамо»?

— Великолепная победа. Молодцы.

— Без вас справились.

— А кто говорит, что без меня ничего не могут? Наоборот, сплоченнее и еще сильнее.

— Удивлены тем, как «Динамо» играло?

— Наверное, скорее да, чем нет.

— Как подведете итоги первого круга для «Акрона»?

— Удивительны были пару матчей — со «Спартаком» и «Зенитом», где мы должны были выигрывать. А матч с Нижним Новгородом, наоборот, не должны были выигрывать, и игра с «Ростовом» была больше ничейная. Что касается встречи с «Динамо», то первый тайм плохой, второй — очень неплохой, перестали бояться и стали играть лучше. В «Динамо» много хороших футболистов, но качества игры никакого нет.

— Что скажете о «Динамо» — какого мнения о команде?

— На мой взгляд, им не хватает лидера. Вожака, который поведет команду за собой, — заявил Дзюба в интервью РБ Спорт.

После 15 туров «Акрон» занимает 8-е место в таблице РПЛ (18 очков), а «Динамо» находится на 10-й позиции (17 баллов).

Динамо
1:2
Первый тайм: 0:0
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
8.11.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Заур Тедеев
Голы
Динамо
Иван Сергеев
(Константин Тюкавин)
88′
Акрон
Дмитрий Пестряков
(Хетаг Хосонов)
62′
Стефан Лончар
80′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
74
Даниил Фомин
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
91
Ярослав Гладышев
55
Максим Осипенко
6
Роберто Фернандес
90+4′
50
Александр Кутицкий
22′
63′
88
Виктор Окишор
17
Ульви Бабаев
63′
33
Иван Сергеев
Акрон
88
Виталий Гудиев
2
Йомар Роча
21
Роберто Фернандес
15
Стефан Лончар
80
Хетаг Хосонов
71
Дмитрий Пестряков
26
Родриго Эшковал
10′
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
54′
81′
5
Алекса Джурасович
11
Жилсон Тавареш Беншимол
46′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
Динамо
Акрон
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
14
5
Удары в створ
6
3
Угловые
8
1
Фолы
11
13
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти