Станкович: «Что-то у нас получилось, что-то — нет, но я могу сказать точно: “Спартак” — главный клуб в России»

На официальном сайте красно-белых было опубликовано обращение Станковича.
«Я был горд работать в “Спартаке” — от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то — нет, но я могу сказать точно: “Спартак” — главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а “Спартак” навсегда останется в моем сердце.
Я желаю «Спартаку» стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца. Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков «Спартака» за поддержку, за то, как они гнали нас вперед на поле и за его пределами, как верили в команду и готовы были отдать все за красно-белые цвета. «Спартак» для них — это жизнь!
Благодарю сотрудников клуба за профессионализм, за отношение к делу, за поддержку и помощь. Работа в «Спартаке» — это непросто, но каждый из них всегда проявлял свои лучшие качества, чтобы клуб становился сильнее.
Я говорю огромное спасибо игрокам. Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. Мы прошли хороший путь со взлетами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. Вы заслужили называться лучшими.
«Спартак» — это больше чем клуб. И я уверен, что у красно-белых — большое будущее. Пусть все получится. Желаю «Спартаку» побед!
Ваш Деян Станкович", — говорится в обращении сербского специалиста.
Уже было объявлено, что и. о. главного тренера «Спартака» назначен Вадим Романов. С июня 2022 года Романов возглавлял молодежный состав красно-белых, а летом 2024-го вошел в тренерский штаб Станковича.
«Спартак» под руководством Станковича завершил первый круг нынешнего сезона РПЛ на 6-м месте с отставанием в 8 очков от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА. В Кубке России красно-белые на своем поле обыграли «Локомотив» со счетом 3:1 в первом матче ¼ финала Пути РПЛ.