Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
12.11
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.10
П2
6.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
5.75
X
4.36
П2
1.62
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
33.00
П2
69.00
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
2
:
Уфа
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
3
:
Спартак Кс
2
П1
X
П2

Луис Гарсия не возглавит «Спартак». Менеджмент клуба не одобрил кандидатуру испанца

Как стало известно «СЭ», испанский специалист Луис Гарсия не возглавит «Спартак» после отставки Деяна Станковича.

Источник: Спорт-Экспресс

Высший менеджмент красно-белых не одобрил кандидатуру 52-летнего тренера, которую предлагал спортивный директор клуба Франсис Кахигао.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что помимо Гарсии на пост в «Спартаке» претендуют главный тренер словенского «Целе» Альберт Риера, экс-главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич, бывший главный тренер «Динамо» Марцел Личка.

Станкович возглавлял «Спартак» с июля 2024 года. Во вторник, 11 ноября, московский клуб объявил о расторжении контракта с 47-летним сербом по обоюдному соглашению сторон.

В сезоне-2024/25 красно-белые заняли четвертое место в РПЛ. После 15 туров чемпионата России-2025/26 они идут на шестой строчке с 25 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 8 очков.

Последним местом работы Луиса Гарсии был «Алавес», также специалист работал в испанских «Леванте», «Эльче», «Хетафе», «Вильярреале» и «Мальорке», китайском «Бейцзин Женьхэ», саудовском «Аль-Шабабе» и «Бани Ясе» из ОАЭ.