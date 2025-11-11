Глушаков — об увольнении Станковича из «Спартака»: «Одно его высказывание я не понял»

Сегодня, 11 ноября, Станкович был отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты — временным тренером красно-белых стал воспитанник клуба Вадим Романов.
"У Станковича был хороший период в прошлом сезоне, но сейчас результата нет. Сложно оценивать что-то другое, когда у команды такое положение в таблице. Если тренер не выигрывает, его увольняют. Ладно бы хоть какой-то трофей выиграл.
У меня от Станковича осталось двоякое впечатление. Конечно, при отсутствии результата вокруг тренера будет негатив. Помимо этого, у наставников «Спартака» всегда непростое психологическое состояние, потому что постоянно происходят какие-то события.
Каждый человек эмоционален по-своему, но одно его высказывание я не понял. Он сказал, что его не любят в России, хотя мне кажется, что к нему здесь относились хорошо. Сербы — наши братья, а он так выразился. Он должен был ожидать увольнения при таких результатах", — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
После 15 туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице российской Премьер-Лиги, имея 25 очков в активе.