Глушаков — об увольнении Станковича из «Спартака»: «Одно его высказывание я не понял»

Каждый человек эмоционален по-своему, но одно его высказывание я не понял. Он сказал, что его не любят в России, хотя мне кажется, что к нему здесь относились хорошо. Сербы — наши братья, а он так выразился. Он должен был ожидать увольнения при таких результатах", — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.