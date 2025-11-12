Станкович: лузером не был, но и до вершин не добрался. Почему эта история не красит «Спартак»

Деян Станкович покинул «Спартак». Особых эмоций это не вызывает — серба провожают давно, а он в последнее время своими выступлениями только подталкивал руководителей к скорейшему увольнению. То заявлял, что устал и хочет домой, то срывался на журналиста и не приходил на пресс-конференцию. Все знали, что Деян вот-вот уйдет. И даже четыре победы в пяти последних матчах никак не изменили ситуацию.
Чем запомнится серб? Как там было в «Залечь на дно в Брюгге» о «Тоттенхэме»? «Лузером ты не был, но и до вершин не добрался». Примерно так. Вот и Станкович — с харизмой и славным игровым прошлым — определенные надежды подарил. Мощную беспроигрышную серию выдал, прошлой зимой о «Спартаке» даже говорили как о главном претенденте на чемпионство, но… Мимо медалей, мимо Кубка. В истории «Спартака» этот человек останется просто очередным малопримечательным персонажем. Был и был.
Ничего не достиг, год с лишним красно-белые потеряли, но меньше всего вопросов тут к самому Деяну. Да, на излете он в интервью зарубежным СМИ выдал несусветную чушь, что проблемы у него в России из-за того, что иностранец. Да, позволял себе на бровке такое, за что россиян пригвоздили бы. Да, в конце слетел с катушек. Но глобально Станкович показал свой максимум. Не его вина, что при наличии харизмы и эмоциональности у него нет, судя по всему, главного качества тренера — умения ставить игру. Заряжены футболисты были хорошо, физически готовы, но весь расчет — на индивидуальное мастерство. Придумает что-то Барко, решит эпизод Угальде… В целостную картину это так и не сложилось.
Проблема стала очевидной еще весной, и вот тут главные вопросы к руководителям: зачем в такой ситуации было досрочно продлевать соглашение с тренером, даже если и планировали дать ему еще один шанс? Первоначальный контракт действовал и на нынешний сезон, а пролонгация выглядела выстрелом себе в ногу. Это понимали все — кроме ответственных лиц в клубе. За что теперь расплачиваются финансово.
А еще хуже, что продолжение вновь не выглядит логичной историей. Вертикаль власти не упрощена, а усложнена введением в селекционный департамент бывшего спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна. Мину под названием «два медведя в одной берлоге» можно считать уже заложенной. Позиции Франсиса Кахигао это очевидно ослабляет — Мовсесьян не привык находиться на вторых ролях. При этом выбирать нового тренера доверили именно испанцу, нынешнему спортдиру, перспективы которого теперь туманны.
И Кахигао изначально нашел не тренера-монстра, которому был бы рад любой руководитель, а весьма спорную фигуру — Луиса Гарсию. Специалиста, который никогда не работал в топ-клубе, не боролся за чемпионство, а барахтался где-то в подвалах высших дивизионов. Имеет опыт не завоевания золотых медалей, а вылета из китайской лиги и увольнений при нахождении в зоне вылета. В общем, предлагалась замена одного сомнительного персонажа на другого — еще более сомнительного. Да еще с многовекторностью в руководстве, когда изначально не предполагается выступление единым фронтом — с учетом приглашения Мовсесьяна.
Луис Гарсия.
От Гарсии, кажется, отказались. Но за месяц с лишним никого лучше не нашли. Солидный клуб такую длительную паузу позволить себе не может — она и привела к истерике Станковича.
Кто в итоге станет искать замену, когда найдет и кто это будет — сейчас главные вопросы. От ответов зависит будущее красно-белых на ближайшие полтора сезона. А то и дольше.
Автор: Константин Алексеев
Станислав Черчесов
Деян Станкович
Георгий Мелкадзе
(Лечи Садулаев)
59′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
36′
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
81
Максим Сидоров
82′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
70′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
84′
9
Брайан Мансилья
4
Турпал-Али Ибишев
70′
42
Мануэль Келиано
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
64′
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
83′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
83′
35
Кристофер Мартинс
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти