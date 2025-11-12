Станкович: лузером не был, но и до вершин не добрался. Почему эта история не красит «Спартак»

Ничего не достиг, год с лишним красно-белые потеряли, но меньше всего вопросов тут к самому Деяну. Да, на излете он в интервью зарубежным СМИ выдал несусветную чушь, что проблемы у него в России из-за того, что иностранец. Да, позволял себе на бровке такое, за что россиян пригвоздили бы. Да, в конце слетел с катушек. Но глобально Станкович показал свой максимум. Не его вина, что при наличии харизмы и эмоциональности у него нет, судя по всему, главного качества тренера — умения ставить игру. Заряжены футболисты были хорошо, физически готовы, но весь расчет — на индивидуальное мастерство. Придумает что-то Барко, решит эпизод Угальде… В целостную картину это так и не сложилось.