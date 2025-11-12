Почему Станковича уволили сейчас и кто отвечает за поиск нового тренера «Спартака»? Инсайды «СЭ»

Одно из главных маркеров качества работы тренера — развитие команды и игроков. «Спартак» стагнировал и метался от схемы к схеме, а Деян срывался на судей и журналистов, которые, по его мнению, к нему необъективны. Хотя надо сказать, что стагнация была точно не всегда и не во всем. Станкович монументально поработал сразу с несколькими футболистами: Умярова превратил в одного из лучших опорников РПЛ; Маркиньоса, который был куплен по его инициативе, сделал лучшим футболистом сезона по версии болельщиков красно-белых. Точно прогрессировали Мартинс, Литвинов, Дмитриев и Денисов. Каждый из них проводил или проводит свои лучшие отрезки в карьере.