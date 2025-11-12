Почему Станковича уволили сейчас и кто отвечает за поиск нового тренера «Спартака»? Инсайды «СЭ»

Контракт Деяна продлили с условием: работать с молодыми игроками и доводить их в состав
Станкович ушел из «Спартака». Команда на шестом месте после 15-го тура; многочисленные дорогие новички, купленные в период работы Деяна, не помогли достичь результата.
Серб вообще оказался очень спорной фигурой. За последние десять лет у него лучшее среднее количество набранных очков среди всех тренеров «Спартака» (1,89). Например, у Карреры, идущего на втором месте, этот показатель 1,87. Хотя понятно, что Массимо играл в еврокубках и возглавлял команду вообще в другой реальности. Но все-таки цифры занятные.
Весной 2025-го, после победы над «Зенитом» в Москве, «Спартак» казался серьезным претендентом на чемпионство. Укрепившийся и без того сильный состав позволял думать о золотых медалях и успешном выступлении в Кубке России. Но ни того ни другого не случилось. Деян затеял ротацию в момент, когда она была, скорее всего, не нужна. Или точно необязательна.
После победы над «Зенитом» в 21-м туре «Спартак» выиграл только четыре раза за девять матчей. Причем две победы пришлись на два последних тура, когда о борьбе за престол не было и речи. В этом промежутке случился странный матч с «Ростовом» в финале Пути регионов, который «Спартак» проиграл на последних минутах и вылетел даже оттуда.
Летом руководство колебалось, но достаточно быстро приняло решение продлить контракт Деяна и дать ему второй шанс. При этом одним из условий стала углубленная работа с молодыми футболистами и отработка перехода молодежи по вертикали до основной команды. Насколько я знаю, в клубе не были довольны работой Станковича в этом компоненте в сезоне-2024/25 — и указали тренеру, что это надо исправить.
Результат по заданным направлениям хоть и не сделал огромной разницы, но все равно выглядел заметно: в основе стали появляться Гузиев, Добродицкий и Массалыга. Причем последний даже отметился голом в Кубке.
Перед текущим чемпионатом «Спартак» провел масштабную трансферную кампанию. Важно, что она планировалась хоть и с учетом мнения Станковича, но в целом прошла в универсальном ключе. С этим набором футболистов команда может играть по-разному, и для следующего тренера не будет проблем все подстроить под себя.
Деян тоже пытался привить «Спартаку» другую тактическую идею. Пришедшие Самошников, Ву и Джику позволили выстроить тройку центральных защитников — так Станкович попробовал «перепрошить» команду. Но пошло не очень. И в этот момент наступило осознание, что у серба не получается. Его «Спартак» буксовал и не понимал, как действовать.
Одно из главных маркеров качества работы тренера — развитие команды и игроков. «Спартак» стагнировал и метался от схемы к схеме, а Деян срывался на судей и журналистов, которые, по его мнению, к нему необъективны. Хотя надо сказать, что стагнация была точно не всегда и не во всем. Станкович монументально поработал сразу с несколькими футболистами: Умярова превратил в одного из лучших опорников РПЛ; Маркиньоса, который был куплен по его инициативе, сделал лучшим футболистом сезона по версии болельщиков красно-белых. Точно прогрессировали Мартинс, Литвинов, Дмитриев и Денисов. Каждый из них проводил или проводит свои лучшие отрезки в карьере.
Тут, собственно, и открывается противоречивость Деяна. С одной стороны, прогресс футболистов, с другой — тактические качели.
Станковича уволили по видеозвонку в Белград. Основная причина — не срыв в Грозном, а отсутствие игрового прогресса
Одним из важных сигналов к уходу стали слова Станковича, что он ждет решения клуба (плюс срыв в Грозном). Хотя напрямую они не повлияли.
Но отставка Деяна — инициатива клуба. По моей информации, ключевая причина — отсутствие игрового прогресса, а не публичные высказывания. Вчера руководство по видеосвязи связалось с тренером, который сейчас находится в Белграде, и объявило о своем решении. От Станковича не было возражений, он воспринял предложение о прекращении отношений спокойно и без лишних эмоций. Собственно, его заявление после официальной новости это подтверждает.
Почему все произошло именно сейчас? Перерыв на сборные — возможность спокойно подготовиться к следующим матчам под руководством Вадима Романова. Лучшей возможности до зимней паузы просто бы не представилось. Тем более Станкович публично давал понять, что психологически не готов работать дальше — несмотря на две победы подряд.
Он так и не смог до конца смириться с российской реальностью: спорное судейство, давление СМИ, из-за которого он сокрушался, потому что «нигде не встречал подобного». И все-таки серб оставил яркий след в российском футболе. Можно сказать, заслужил любовь болельщиков, которые вступались за него даже в неудачные периоды. А этого в «Спартаке» добивались не многие. Но в футболе решает не только поддержка фанатов. Это тоже нужно понимать.
Почему Вадим Романов? Его приглашал в штаб основной команды Томаш Амарал. Станкович нуждался в человеке, который знает вертикаль, а Романов как раз возглавлял молодежную команду. Поэтому он — компромиссная фигура на короткий отрезок до зимы: знает возможности состава, а футболисты знают его. И понимают требования. Плюс новый исполняющий обязанности говорит на английском, что точно является плюсом для коммуникации. Пока планируется, что Романов отработает отрезок до перерыва в РПЛ, а затем уступит место новому специалисту, поиски которого продолжаются.
По моей информации, Франсис Кахигао по-прежнему является ключевым человеком, который принимает решения по новому главному тренеру. От этого выбора зависит оценка качества его работы в должности спортивного директора «Спартака».
Автор: Максим Никитин
