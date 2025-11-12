Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

— Среда началась очень интересно — прислали ссылку на один маркетплейс, где продают мою фотографию с автографом, цитирую: «По низкой цене с доставкой», — сказал Черчесов. — Ну, а если говорить о серьезных вещах, то со мной никто из московских команд не связывался, работаю, где работаю, и занимаюсь тем, чем должен на этом месте заниматься.
Информация же об интересе других клубов вносит неопределенность в мою команду. А если наберут, то тоже честно скажу: да, звонок был. Но сейчас 14 ноября вылетаю в Грозный, где начинаем подготовку к гостевому матчу 16-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится после паузы на игры сборных.
Напомним, что Черчесов уже тренировал красно-белых в 2007—2008 годах, а в 1984—1987-м, 1989−1991-м, 1995-м и 2002-м выступал за них в качестве вратаря.
62-летний специалист принял «Ахмат» 6 августа: 17 официальных матчей в РПЛ и Кубке России — 5 побед, 4 ничьих, 8 поражений.
Кроме «Спартака» и «Ахмата» Черчесов работал с австрийскими «Куфштайном», «Тиролем», «Жемчужиной», «Амкаром», «Динамо», польской «Легией», венгерским «Ференцварошем», сборными России и Казахстана.
В качестве тренера Черчесов является чемпионом Польши и обладателем Кубка, двукратным чемпионом Венгрии и обладателем Кубка. Со сборной России добился лучшего в истории результата на чемпионатах мира, выйдя в четвертьфинал в 2018 году.
Станислав Черчесов
Деян Станкович
Георгий Мелкадзе
(Лечи Садулаев)
59′
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
36′
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
51′
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
81
Максим Сидоров
82′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
70′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
84′
9
Брайан Мансилья
4
Турпал-Али Ибишев
70′
42
Мануэль Келиано
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
64′
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
83′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
83′
35
Кристофер Мартинс
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти