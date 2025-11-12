Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
20:00
Россия
:
Перу
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.50
П2
8.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.37
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.43
П2
1.59
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
34.00
П2
67.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
13.11
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
5.50
П2
1.38

Фанат Клоппа и «умного футбола»: кто будет спасать «Спартак»

«Спартак» и Деян Станкович распрощались. Пока руководство ищет нового главного тренера, управлять командой будет загадочный для широкой публики специалист.

Источник: ФК "Спартак"

РИА Новости Спорт рассказывает, кто такой Вадим Романов, истинный ли он спартаковец и вернет ли он в игру «стеночки и забегания».

Будет ставить современный футбол

Спартаковские ветераны всегда твердили о том, что главным тренером «народной команды» должен быть свой. Понимающий масштаб клуба и знакомый с игровыми принципами команды — теми самыми кружевами. Последним, кто подходил под описание, был Дмитрий Аленичев — десять лет назад. Успешный игрок не добился результата как тренер «Спартака», но вошел в российский футбольный фольклор благодаря мему «багаж Аленичева». Некоторые считают, что именно на нем «Спартак» под руководством итальянца Массимо Карреры в сезоне-2016/17 выиграл первое с 2001 года чемпионство. Изначально итальянец оказался в клубе как ассистент Аленичева, но после его отставки сначала стал исполняющим обязанности главного тренера, затем избавился от приставки «и.о.» и взял золотые медали чемпионата.

Вадим Романов тоже свой. Ему 47 лет, первые шаги в футболе сделал в академии «Спартака», но так и не сыграл ни одного официального матча за «красно-белых». У него нет матчей за большие клубы: самый громкий из них — прекратившие осенью существование «Химки».

Завершил карьеру в начале 2010-х и долго искал себя. «Футболисты стоят перед выбором: одни становятся селекционерами, другие — тренерами, третьи вообще уходят из футбола. Мне хотелось остаться в футболе, но важно было определить область, в которой смогу приносить максимальный результат. Сначала я пошел учиться на спортивного менеджера: изучал и скаутинг, и менеджмент, и маркетинг. Но со временем все больше убеждался, что хочу именно тренировать», — говорил Романов сайту Юношеской футбольной лиги в 2020 году.

В 2015 году он вернулся в академию «Спартака» и проработал там до 2022-го. Стал главным тренером молодежки, а прошлым летом — одним из помощников Станковича. И вот теперь Романов оказался перед главным вызовом в карьере. Конечно, шанс на то, что он по примеру Карреры избавится от приставки и станет действительно главным, минимальны. Но они есть. Судя по всему, чтобы доказать свою состоятельность, у исполняющего обязанности есть четыре матча до конца года и зимней паузы. Раньше у клуба вряд ли получится найти тренера.

Пока же «Спартаку» придется подстроиться под требования Романова, сформулированные им в том же 2020 году: «Футболисты должны играть в умный футбол, понимать происходящее на поле и быстро принимать решения. Современный футбол также невозможно представить без качественной физической подготовки. Игрок должен быть быстрым, выносливым и обязательно координированным».

Гегенпрессинг или косметический ремонт?

В академии Романов работал с несколькими игроками, которые сумели пробиться в клубы РПЛ. Это и Павел Мелешин из «Сочи», и Ярослав Краковский из «Нижнего Новгорода». Из основного состава «Спартака» до их перехода на профессиональный уровень он успел потренировать Руслана Литвинова и Даниила Денисова. Но больше всего времени в академии и молодежке он провел с Даниилом Зориным. Если первые двое — явные игроки основы, то последний на данный момент принял участие всего в шести матчах, проведя на поле суммарно 349 минут (на его счету гол и две передачи в Кубке России).

Пауза на матчи сборных — традиционное время для кадровых перестановок. И да, сейчас у Романова есть почти две недели до ближайшего официального матча, но этого времени вряд ли хватит на то, чтобы привить «Спартаку» нужный футбол. Скорее всего, нас будет ждать не схема 3−4−3 или 3−5−2, а что-то похожее на построение Станковича — 4−3−3. Эта формация близка и самому Романову, ведь ориентиром для него, как он признавался несколько лет назад, является «Ливерпуль» времен Юргена Клоппа.

Источник: AP 2024

За оставшееся время до следующего матча гегенпрессинг в духе немецкого мастера построить уж точно не получится. Романову до прихода на скамейку «Спартака» в новом статусе удастся провести лишь косметический ремонт и поработать над мотивацией игроков. Ну и, конечно же, провести работу над ошибками, оставшимися в наследство от Станковича. Есть только одно «но!» — это список «экзаменаторов».

Календарь «Спартака» до зимней паузы:

  • 22 ноября. 16-й тур РПЛ. «Спартак» — ЦСКА
  • 26 ноября. Ответный матч ¼ финала пути РПЛ Кубка России. «Локомотив» — «Спартак»
  • 29 ноября. 17-й тур РПЛ. «Балтика» — «Спартак»
  • 6 декабря. 18-й тур РПЛ. «Спартак» — «Динамо».

График выглядит крайне непростым, но порой именно смена тренера позволяет команде встряхнуться и с новыми силами продолжить биться за результат. Исходя из того, как сложатся эти игры, к вечеру 6 декабря станет ясно, будет ли вторая часть чемпионата для «Спартака» чистой формальностью, вернется ли команда в борьбу за призовые места в РПЛ, или, как принято говорить в таких случаях, сосредоточится на Кубке. Надо помнить, что даже в случае вылета от «Локомотива» из пути РПЛ, движение в Кубке России продолжится. Но уже по пути регионов, где нет права на ошибку.

Автор: Андрей Михайлов

Футбол. Премьер-лига
22.11
Спартак
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.67
П2
3.37