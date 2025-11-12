Фанат Клоппа и «умного футбола»: кто будет спасать «Спартак»

В 2015 году он вернулся в академию «Спартака» и проработал там до 2022-го. Стал главным тренером молодежки, а прошлым летом — одним из помощников Станковича. И вот теперь Романов оказался перед главным вызовом в карьере. Конечно, шанс на то, что он по примеру Карреры избавится от приставки и станет действительно главным, минимальны. Но они есть. Судя по всему, чтобы доказать свою состоятельность, у исполняющего обязанности есть четыре матча до конца года и зимней паузы. Раньше у клуба вряд ли получится найти тренера.