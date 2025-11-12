Ричмонд
«Я два года жила в аду»: экс-жена игрока «Динамо» об их браке

Яна Сапета, модель и бывшая жена экс-полузащитника «Динамо» Александра Сапеты, в своих социальных сетях призналась, что во время отношений с игроком ей было очень тяжело.

Источник: Соцсети

«Я четыре года жила в иллюзии счастья и два года в аду… Меня так же, только уже с ребенком, выгоняли из общей квартиры, взламывали двери, воровали личные вещи и деньги… При этом ребенка до сих пор никто не обеспечивает», — рассказала Сапета.

Сапета выразила поддержку блогерше Ника Черемисиновой, рассказавшей об изменах со стороны игрока «Динамо» Муми Нгамале.

Сапета работает моделью, телеведущей и активно ведет свой блог. Большую популярность Яна получила год назад после победы в девятом сезоне реалити-шоу «Холостяк» на канале ТНТ.

Александр и Яна познакомились в 2013 году в Екатеринбурге. Тогда футболист играл за местный «Урал», а Яна является уроженкой города. Футболист сделал предложение Яне в день ее рождения в ресторане в Останкинской телебашне. После свадьбы у пары родилась дочь Мия. В 2021 году Яна и Александр расстались.