Тренер команды-открытия Лиги чемпионов отказался возглавить «Спартак»

Информация об интересе к Гурбанову со стороны «Спартака» появилась в азербайджанских СМИ на фоне отставки Станковиче и успешного выступления чемпионов Азербайджана в основной стадии Лиги чемпионов, где «Карабах» набрал семь очков после четырех туров и уверенно идет в зоне плей-офф.