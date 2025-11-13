Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.51
П2
1.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Армения
:
Венгрия
Все коэффициенты
П1
6.42
X
4.59
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Норвегия
:
Эстония
Все коэффициенты
П1
1.02
X
37.00
П2
70.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Франция
:
Украина
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
19.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Ирландия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.69
П2
1.35
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
1
:
Перу
1
П1
X
П2

Тренер команды-открытия Лиги чемпионов отказался возглавить «Спартак»

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов не будет продолжать карьеру в московском «Спартаке», уволившем накануне Деяна Станковича.

Источник: AP 2024

По информации Legalbet, азербайджанский специалист готов покинуть свой нынешний клуб только ради возможных предложений от турецких грандов — «Галатасарая», «Фенербахче» или «Бешикташа».

Информация об интересе к Гурбанову со стороны «Спартака» появилась в азербайджанских СМИ на фоне отставки Станковиче и успешного выступления чемпионов Азербайджана в основной стадии Лиги чемпионов, где «Карабах» набрал семь очков после четырех туров и уверенно идет в зоне плей-офф.

53-летний Гурбанов возглавляет «Карабах» с 2008 года и оформил с командой одиннадцать национальный чемпионских титулов, выиграв также шесть Кубков Азербайджана.

Ранее в азербайджанских СМИ появилась информация об интересе «Спартака» к Гурбанову. Однако, по данным Legalbet, красно-белые не контактировали с 53-летним специалистом.

«Спартак» после первого круга занимает шестое место в Российской премьер-лиге, отставая от лидирующих «Краснодара» и ЦСКА на восемь баллов.