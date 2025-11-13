Ричмонд
КДК оштрафовал «Спартак» за отсутствие Станковича на пресс-конференции

Клуб заплатит 20 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 20 тыс. рублей за отсутствие серба Деяна Станковича на пресс-конференции после матча 15-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч прошел 9 ноября в Грозном и завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Как сообщила пресс-служба красно-белых, Станкович не пришел на пресс-конференцию, так как сорвал голос. 11 ноября «Спартак» объявил об отставке специалиста с поста главного тренера.

«Вместо Станковича в пресс-конференции участвовал тренер Ненад Сакич, — сказал Григорьянц. — Штраф “Спартаку” — 20 тыс. рублей».

Ахмат
1:2
Первый тайм: 0:1
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 5087 зрителей
Главные тренеры
Станислав Черчесов
Деян Станкович
Голы
Ахмат
Георгий Мелкадзе
(Лечи Садулаев)
59′
Спартак
Пабло Солари
(Ливай Гарсия)
36′
Пабло Солари
(Игорь Дмитриев)
51′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
8
Мирослав Богосавац
7
Лечи Садулаев
77
Георгий Мелкадзе
90
Усман Ндонг
75
Надер Гандри
11
Силва Лима Исмаэл
81
Максим Сидоров
82′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
70′
10
Рифат Жемалетдинов
17
Эгаш Касинтура
84′
9
Брайан Мансилья
4
Турпал-Али Ибишев
70′
42
Мануэль Келиано
Спартак
98
Александр Максименко
27
Игорь Дмитриев
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
3
Кристофер Ву
4
Александр Джику
97
Даниил Денисов
64′
47
Роман Зобнин
83
Жедсон Фернандеш
90′
68
Руслан Литвинов
11
Ливай Гарсия
46′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
31′
83′
2
Олег Рябчук
10
Маркиньос
83′
35
Кристофер Мартинс
Статистика
Ахмат
Спартак
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
10
5
Удары в створ
3
3
Угловые
8
1
Фолы
16
24
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти