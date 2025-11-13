Ричмонд
Тренера «Оренбурга» Ахметзянова дисквалифицировали на два матча РПЛ

Тренер был удален в матче против «Локомотива».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова на два матча Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

9 ноября «Оренбург» на выезде уступил московскому «Локомотиву» (0:1) в матче 15-го тура РПЛ, Ахметзянов был удален в добавленное ко второму тайму время.

— «Оренбург» подавал заявление об отмене красной карточки, — сказал Григорьянц. — КДК карточку не отменил. Рассматривали дополнительные санкции. Совершал подстрекательные действия в провокационной манере к игроку «Локомотива» Николаю Комличенко. Решение — дисквалифицировать на два матча Премьер-лиги.

Ахметзянов возглавил «Оренбург» 10 октября. Матч с «Локомотивом» стал для него четвертым во главе команды в РПЛ.

Локомотив
1:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2025, 15:15 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 8054 зрителя
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Ильдар Ахметзянов
Голы
Локомотив
Николай Комличенко
73′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
46′
93
Артем Карпукас
19
Александр Руденко
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
55′
8
Владислав Сарвели
27
Николай Комличенко
90′
99
Руслан Мялковский
7
Зелимхан Бакаев
89′
24
Максим Ненахов
Оренбург
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
44
Анри Чичинадзе
4
Данила Хотулев
59′
37
Ду Кейрос
16
Хорди Томпсон
87′
11
Степан Оганесян
88′
7
Эмирджан Гюрлюк
87′
19
Алешандре Жезус
20
Дмитрий Рыбчинский
81′
8
Владислав Камилов
30
Гедеон Гузина
81′
9
Максим Савельев
33
Ираклий Квеквескири
81′
85
Иван Игнатьев
Статистика
Локомотив
Оренбург
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
7
Удары в створ
5
2
Угловые
5
9
Фолы
13
20
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
