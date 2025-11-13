Тренера «Оренбурга» Ахметзянова дисквалифицировали на два матча РПЛ

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова на два матча Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
9 ноября «Оренбург» на выезде уступил московскому «Локомотиву» (0:1) в матче 15-го тура РПЛ, Ахметзянов был удален в добавленное ко второму тайму время.
— «Оренбург» подавал заявление об отмене красной карточки, — сказал Григорьянц. — КДК карточку не отменил. Рассматривали дополнительные санкции. Совершал подстрекательные действия в провокационной манере к игроку «Локомотива» Николаю Комличенко. Решение — дисквалифицировать на два матча Премьер-лиги.
Ахметзянов возглавил «Оренбург» 10 октября. Матч с «Локомотивом» стал для него четвертым во главе команды в РПЛ.
Михаил Галактионов
Ильдар Ахметзянов
Николай Комличенко
73′
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
46′
93
Артем Карпукас
19
Александр Руденко
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
25
Данил Пруцев
55′
8
Владислав Сарвели
27
Николай Комличенко
90′
99
Руслан Мялковский
7
Зелимхан Бакаев
89′
24
Максим Ненахов
1
Богдан Овсянников
18
Фахд Муфи
3
Данила Ведерников
44
Анри Чичинадзе
4
Данила Хотулев
59′
37
Ду Кейрос
16
Хорди Томпсон
87′
11
Степан Оганесян
88′
7
Эмирджан Гюрлюк
87′
19
Алешандре Жезус
20
Дмитрий Рыбчинский
81′
8
Владислав Камилов
30
Гедеон Гузина
81′
9
Максим Савельев
33
Ираклий Квеквескири
81′
85
Иван Игнатьев
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти