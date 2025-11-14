Ричмонд
«Спартак» заинтересован в трансфере футболиста московского «Динамо»

«Спартак» начал предварительное изучение возможности трансфера молодого нападающего московского «Динамо» Ульви Бабаева. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Переговоры между Бабаевым и руководством «Динамо» о продлении контракта пока не принесли результатов, а текущее соглашение истекает в июне 2026 года. С декабря 2025 года футболист получит право официально вести переговоры с другими клубами за полгода до окончания договора.

Представители «Спартака» уже выходили на контакт с руководством «Динамо» относительно возможности трансфера Бабаева.

В текущем сезоне Бабаев провел 12 матчей за «Динамо», в которых забил 7 голов.

8 ноября «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2 в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом тайме зрители не увидели забитых мячей. На 62-й минуте Дмитрий Пестряков открыл счет, преимущество гостей удвоил Стефан Лончар на 80-й минуте игры. За три минуты до конца встречи один мяч отыграл Иван Сергеев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает девятое место, набрав 17 очков.