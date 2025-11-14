«Побойтесь бога». Ловчев выступил против увольнения Карпина из «Динамо»

«Плохи дела у “Динамо”, провалили первую часть чемпионата. Но и здесь нельзя тренера трогать, давайте хотя бы год давать работать. Для меня удивительно, когда Карпин пришел в “Динамо”, там же оказались Глебов и Осипенко. Начали говорить об усилении. Вы не обалдели, ребята? Эти футболисты пришли из команды с 11-го места, какое это нахрен укрепление? Это Малком что ли приехал? “Зенит” вот купил игроков, вот это укрепление, игроки сборной Бразилии. А те, кто сейчас в “Динамо”, даже в сборную России нынешнюю не всегда попадают. Пока Карпин неудачно работает, но ему надо дать время. Его же не с улицы брали, все видели его работу в “Ростове”. У него команда со средними игроками всегда шла выше ожидаемого места.



Еще меня удивляет, что про Станковича и его увольнение галдили три месяца, а про Карпина никто не требует отставки. Я не к тому, что надо увольнять его из “Динамо”, а про то, что всем тренерам нужно время. Все зависит от того, сколько ты работаешь с командой. Если за три года нет прогресса, понятно, нужны изменения. Но увольнять через два-три месяца — побойтесь бога, не надо трогать. Я поработал с Качалиным, Бесковым, Симоняном, Лобановским, и, поверьте мне, не считаю Карпина выдающимся тренером. Он интересен тем шоу, которое он устраивает с корреспондентами после игр, по большому счету», — заявил Ловчев в интервью Odds.ru.