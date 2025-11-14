Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.52
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
29.00
X
12.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.26
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.06
П2
1.76
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
15.00
X
7.00
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.13
X
10.25
П2
25.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2

«Побойтесь бога». Ловчев выступил против увольнения Карпина из «Динамо»

Прославленный советский футболист Евгений Ловчев отреагировал на слухи о возможном увольнении Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

Источник: Максим Григорьев/ТАСС

После 15 туров «Динамо» Карпина занимает 10-е место в таблице российской Премьер-Лиги, имея 17 очков в активе.

«Плохи дела у “Динамо”, провалили первую часть чемпионата. Но и здесь нельзя тренера трогать, давайте хотя бы год давать работать. Для меня удивительно, когда Карпин пришел в “Динамо”, там же оказались Глебов и Осипенко. Начали говорить об усилении. Вы не обалдели, ребята? Эти футболисты пришли из команды с 11-го места, какое это нахрен укрепление? Это Малком что ли приехал? “Зенит” вот купил игроков, вот это укрепление, игроки сборной Бразилии. А те, кто сейчас в “Динамо”, даже в сборную России нынешнюю не всегда попадают. Пока Карпин неудачно работает, но ему надо дать время. Его же не с улицы брали, все видели его работу в “Ростове”. У него команда со средними игроками всегда шла выше ожидаемого места.

Еще меня удивляет, что про Станковича и его увольнение галдили три месяца, а про Карпина никто не требует отставки. Я не к тому, что надо увольнять его из “Динамо”, а про то, что всем тренерам нужно время. Все зависит от того, сколько ты работаешь с командой. Если за три года нет прогресса, понятно, нужны изменения. Но увольнять через два-три месяца — побойтесь бога, не надо трогать. Я поработал с Качалиным, Бесковым, Симоняном, Лобановским, и, поверьте мне, не считаю Карпина выдающимся тренером. Он интересен тем шоу, которое он устраивает с корреспондентами после игр, по большому счету», — заявил Ловчев в интервью Odds.ru.

