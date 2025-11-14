Караваев приступил к тренировкам в общей группе

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе, сообщается в Telegram-канале клуба.
Караваев не выходил на поле с 27 ноября 2024 года, когда «Зенит» на выезде обыграл грозненский «Ахмат» в ответном матче ⅛ финала плей-офф пути РПЛ Кубка России. Он получил разрыв ахиллова сухожилия в январе во время сборов в Катаре. После этого защитник был прооперирован. Ориентировочный срок восстановления составлял семь месяцев.
«Вячеслав Караваев фрагментарно приступил к тренировкам в общей группе! Рады видеть на поле, Слава!» — говорится в сообщении клуба.
Караваеву 30 лет. Он выступает за «Зенит» с осени 2019 года. За это время защитник принял участие в 165 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча. Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом России, дважды становился обладателем Кубка России и пять раз завоевывал Суперкубок страны.