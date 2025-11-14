Караваев приступил к тренировкам в общей группе

Караваеву 30 лет. Он выступает за «Зенит» с осени 2019 года. За это время защитник принял участие в 165 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча. Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом России, дважды становился обладателем Кубка России и пять раз завоевывал Суперкубок страны.