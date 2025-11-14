Ричмонд
Колосков: «Карпин вредит “Динамо”, самому себе и сборной России. Ему пора определиться и сделать выбор»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что совмещением постов главного тренера в «Динамо» и сборной России Валерий Карпин вредит и клубу, и национальной команде, и самому себе.

«На пресс-конференции сборной Карпина спросили о личных приоритетах — национальная команда или “Динамо”. В целом любые вопросы задавать уместно, на то и работа у журналистов. Другое дело — ответ Валерия Георгиевича. Если честно, то я не особо следил за ходом этой пресс-конференции. Но могу сказать другое. На данный момент совмещение работы вредит Карпину. Одно дело, когда в клубе нет проблем, вы находитесь в лидерах чемпионата и половина твоих футболистов — игроки сборной. Тогда настроение и отношение к делу совсем другое. Но когда у тебя не получается игра в “Динамо” — это головная боль для Карпина. Он думает над тем, как исправить ситуацию в команде, а тут еще и сборная России. В национальной команде всегда отдельные задачи и проблемы.

Карпину пора определиться и сделать выбор. Совмещением он вредит «Динамо», в первую очередь. Сборная России провела восемь игр в этом году. Представьте, четыре паузы по две недели. В общей сложности команда находилась 40 дней без главного тренера. Такое никуда не годится. Этим он вредит клубу, самому себе и сборной России. Весь негатив из «Динамо» в любом случае переносится в сборную, хочешь ты этого или нет. Валерию Георгиевичу нужно определяться«, — приводит слова Колоскова “Советский спорт”.

Карпин возглавил «Динамо» летом этого года. После первого круга бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице, отставая от лидера на 16 очков.

