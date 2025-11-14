Колосков: «Карпин вредит “Динамо”, самому себе и сборной России. Ему пора определиться и сделать выбор»

«На пресс-конференции сборной Карпина спросили о личных приоритетах — национальная команда или “Динамо”. В целом любые вопросы задавать уместно, на то и работа у журналистов. Другое дело — ответ Валерия Георгиевича. Если честно, то я не особо следил за ходом этой пресс-конференции. Но могу сказать другое. На данный момент совмещение работы вредит Карпину. Одно дело, когда в клубе нет проблем, вы находитесь в лидерах чемпионата и половина твоих футболистов — игроки сборной. Тогда настроение и отношение к делу совсем другое. Но когда у тебя не получается игра в “Динамо” — это головная боль для Карпина. Он думает над тем, как исправить ситуацию в команде, а тут еще и сборная России. В национальной команде всегда отдельные задачи и проблемы.