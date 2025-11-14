Станкович в «Спартаке» был успешнее, чем чемпионский Каррера: вот как это возможно

Многие фанаты «Спартака» на этой неделе наконец выдохнули: руководство рассталось с Деянем Станковичем. Забавно, что это произошло после серии побед, но другого исхода практически не ожидалось. Исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов — бывший наставник молодежки «Спартака», с 2024 года входивший в тренерский штаб Станковича.
Интересно, что Станкович был уволен из «Спартака», установив два уникальных антирекорда в истории РПЛ. Так, по сообщениям телеграм-канала «Первый спорт», серб стал первым главным тренером, покинувшим свой пост по ходу сезона после четырех побед в пяти последних матчах.
При этом команда потерпела единственное поражение за три недели от действующего чемпиона — «Краснодара». Кроме того, отставка последовала сразу после двух побед подряд во всех турнирах — такого в РПЛ тоже не было.
Однако, пожалуй, главный и самый неожиданный статистический финт после ухода Деяна кроется в другом: серб стал лучшим из 10 последних тренеров «Спартака» с показателем 1,89 очка за матч, наравне со Слишковичем, который провёл у руля всего 10 игр. Это лучше, чем у Карреры (1,87), Тедеско (1,69) и Абаскаля (1,66).
Больше всего, с первого взгляда, удивляет преимущество над Каррерой. Итальянец успел стать чемпионом, вырвал бронзу, рубился в Лиге чемпионов и Лиги Европы, но все равно имеет меньший среднее количество очков за матч. У Станковича, при этом, за полтора года ни одного заметного достижения.
Однако, конечно, прямое сравнение со временами Массимо Карреры не совсем корректно. Во-первых — и в главных — у итальянского специалиста было проведено на 24 матча больше. Очевидно, на длинной дистанции среднее количество набираемых очков за игру имеет тенденцию снижаться.
Во-вторых, важным контраргументом является разница в уровне соперников. При Каррере «Спартак» регулярно выступал в еврокубках, а Кубок России тогда выглядел совсем иначе (впрочем, и это не мешало вылетать от «Тосно» и Хабаровска). У Станковича же были куча проходных матчей в новом формате Кубка страны.
Но факт для истории действительно занимательный!
Денис Лебеденко