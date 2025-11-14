Станкович в «Спартаке» был успешнее, чем чемпионский Каррера: вот как это возможно

Однако, пожалуй, главный и самый неожиданный статистический финт после ухода Деяна кроется в другом: серб стал лучшим из 10 последних тренеров «Спартака» с показателем 1,89 очка за матч, наравне со Слишковичем, который провёл у руля всего 10 игр. Это лучше, чем у Карреры (1,87), Тедеско (1,69) и Абаскаля (1,66).