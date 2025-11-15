Ричмонд
Смолов раскритиковал игру «Зенита»: «Никакой вариативности, никакого разнообразия. Печально на это смотреть»

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов раскритиковал игру «Зенита» после матча 15-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Источник: РИА "Новости"

«Мне печально смотреть, что “Зенит” в какой-то момент принимает решение, выпуская Сашу [Соболева], просто грузить в штрафную, где “Крылья” обороняются всей командой. Вообще никакой вариативности, никакого разнообразия. Как будто команда не может даже проатаковать, имея такой набор исполнителей, которые объективно по меркам чемпионата России — самый сильный состав с точки зрения мастерства. И вот на это смотреть, конечно, печально», — сказал Смолов в своем шоу SMOL FM.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоялся 9 ноября в Самаре и завершился вничью со счетом 1:1. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выпустил Соболева на замену на 61-й минуте при счете 1:1 вместо Жерсона.

После 15 туров «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.

Крылья Советов
1:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 15
9.11.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена, 7865 зрителей
Главные тренеры
Магомед Адиев
Сергей Семак
Голы
Крылья Советов
Фернандо Костанца
(Роман Евгеньев)
50′
Зенит
Максим Глушенков
56′
Составы команд
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
15
Николай Рассказов
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
24
Роман Евгеньев
18
Иван Лепский
22
Фернандо Костанца
15′
6
Сергей Бабкин
26
Джимми Марин
71′
14
Михайло Баньяц
77
Ильзат Ахметов
76′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
88′
9
Алексей Сутормин
Зенит
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
20
Педро
90+3′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
28
Нуралы Алип
46′
4
Юрий Горшков
33
Нино
61′
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
90′
32
Лусиано Гонду
11
Луис Энрике
86′
21
Александр Ерохин
9
Сантос да Силва Жерсон
52′
61′
7
Александр Соболев
Статистика
Крылья Советов
Зенит
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
10
10
Удары в створ
1
5
Угловые
5
6
Фолы
29
10
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти