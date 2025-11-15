Смолов раскритиковал игру «Зенита»: «Никакой вариативности, никакого разнообразия. Печально на это смотреть»

«Мне печально смотреть, что “Зенит” в какой-то момент принимает решение, выпуская Сашу [Соболева], просто грузить в штрафную, где “Крылья” обороняются всей командой. Вообще никакой вариативности, никакого разнообразия. Как будто команда не может даже проатаковать, имея такой набор исполнителей, которые объективно по меркам чемпионата России — самый сильный состав с точки зрения мастерства. И вот на это смотреть, конечно, печально», — сказал Смолов в своем шоу SMOL FM.