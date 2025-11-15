Смолов раскритиковал игру «Зенита»: «Никакой вариативности, никакого разнообразия. Печально на это смотреть»

«Мне печально смотреть, что “Зенит” в какой-то момент принимает решение, выпуская Сашу [Соболева], просто грузить в штрафную, где “Крылья” обороняются всей командой. Вообще никакой вариативности, никакого разнообразия. Как будто команда не может даже проатаковать, имея такой набор исполнителей, которые объективно по меркам чемпионата России — самый сильный состав с точки зрения мастерства. И вот на это смотреть, конечно, печально», — сказал Смолов в своем шоу SMOL FM.
Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоялся 9 ноября в Самаре и завершился вничью со счетом 1:1. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выпустил Соболева на замену на 61-й минуте при счете 1:1 вместо Жерсона.
После 15 туров «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 очка.
Магомед Адиев
Сергей Семак
Фернандо Костанца
(Роман Евгеньев)
50′
Максим Глушенков
56′
30
Сергей Песьяков
15
Николай Рассказов
2
Кирилл Печенин
23
Никита Чернов
24
Роман Евгеньев
18
Иван Лепский
22
Фернандо Костанца
15′
6
Сергей Бабкин
26
Джимми Марин
71′
14
Михайло Баньяц
77
Ильзат Ахметов
76′
91
Владимир Игнатенко
19
Иван Олейников
88′
9
Алексей Сутормин
16
Денис Адамов
31
Густаво Мантуан
10
Максим Глушенков
20
Педро
90+3′
6
Ваня Дркушич
5
Вильмар Барриос
28
Нуралы Алип
46′
4
Юрий Горшков
33
Нино
61′
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
90′
32
Лусиано Гонду
11
Луис Энрике
86′
21
Александр Ерохин
9
Сантос да Силва Жерсон
52′
61′
7
Александр Соболев
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
