Аршавин предсказал будущее российского футбола после ужесточения лимита на легионеров: «Все откатится назад»

Бывший футболист сборной России, петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин вновь высказался против ужесточения лимита на легионеров в российском футболе.

Источник: РИА "Новости"

Аршавин назвал жесткий лимит глупостью, выразив мнение, что это будет тормозить развитие футбола. По его мнению, впоследствии все откатится назад, переформируется, а также будет сделан вывод о потере времени.

— Как относитесь к ужесточению лимита на легионеров?

— Я против лимита. Сейчас оптимальный вариант. Жесткий лимит — это глупость. Считаю, что надо оставлять как есть.

— Министр спорта РФ Михаил Дегтярев привел таблицу самых высокооплачиваемых игроков в РПЛ. Там девять из десяти — иностранцы.

— Видел эту таблицу, все заслуженно. Там и Соболев, но он сейчас не самый лучший русский — должен быть другой с такой же зарплатой (смеется).

— Есть ощущение, что наш футбол щемят?

— Есть, так уже в последние пять-шесть лет происходит. Не знаю почему.

— Что делать? Публично выступать?

— Это бесполезно.

— Вам не кажется, что в публичном поле сейчас нет человека, который мог бы защитить футбол? Например, Леонид Федун мог раньше дать огня.

— И что? Это разве помогало? Все происходит в кулуарах, не будьте такими наивными.

— Но разве не хочется показать, что российский футбол имеет свое мнение?

— Можно орать на камеру и ничего не делать в кулуарах. Это только хуже. А я надеюсь, что в кулуарах процесс идет. Но последние решения… Это мешает индустрии, это будет тормозить развитие футбола. Последствия мы увидим только в будущем.

— В идеальной картине мира сильные менеджеры должны приводить министерству спорта позицию, как сделать лучше, вырабатывать ее совместно. Вы знаете в российском футболе сильных менеджеров?

— Вы наивны. Должно быть движение снизу вверх. И «верхи» должны помогать «низам». Но исходя из моего опыта здесь, все наоборот. Обычно «верхи» спускают что-то вниз, а «низы» встают криво-косо и стараются эту машину удержать.

— Кто сейчас мог бы убедить министра спорта действовать в вопросах футбола иначе?

— Только тот, кто находится выше министра. А таких людей не много.

— Каким мы увидим футбол через несколько лет?

— Мы работали во всех условиях. Впоследствии все откатится назад, переформируется. Просто потом сделаем вывод о потере времени, — приводит слова Аршавина «СЭ».