Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
П1
4.85
X
3.70
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
П1
1.52
X
4.20
П2
7.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
П1
2.23
X
5.25
П2
8.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
П1
1.07
X
12.00
П2
34.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
П1
2.70
X
3.46
П2
2.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

Экс-футболист «Динамо» призвал прекратить провоцировать Карпина: «Он все понимает»

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о критике в адрес главного бело-голубых и сборной России Валерия Карпина.

Источник: РИА "Новости"

Специалист возглавил «Динамо» этим летом и очень неудачно провел первый круг РПЛ — столичный клуб после 15 туров занимает лишь 10-е место, отставая от лидера на 16 очков. Ранее многие представители российской футбольной общественности заявили, что совмещение постов Карпиным негативно сказывается на результатах бело-голубых и призвали тренера определиться с каким-то одним местом работы. Сам он ранее заявил, что основной для него является работа в национальной команде.

«Любой тренер работает над своим имиджем. Многие думают, что Карпин не понимает наличие проблем в московском “Динамо”… Не нужно его провоцировать разными вопросами о значимости клуба и сборной. Он все понимает и готов к таким моментам. Подобные провокации случаются очень часто. Взять того же Станковича. Это нормально», — приводит слова Дьякова «Советский спорт».

