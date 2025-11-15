Экс-футболист «Динамо» призвал прекратить провоцировать Карпина: «Он все понимает»

Специалист возглавил «Динамо» этим летом и очень неудачно провел первый круг РПЛ — столичный клуб после 15 туров занимает лишь 10-е место, отставая от лидера на 16 очков. Ранее многие представители российской футбольной общественности заявили, что совмещение постов Карпиным негативно сказывается на результатах бело-голубых и призвали тренера определиться с каким-то одним местом работы. Сам он ранее заявил, что основной для него является работа в национальной команде.
«Любой тренер работает над своим имиджем. Многие думают, что Карпин не понимает наличие проблем в московском “Динамо”… Не нужно его провоцировать разными вопросами о значимости клуба и сборной. Он все понимает и готов к таким моментам. Подобные провокации случаются очень часто. Взять того же Станковича. Это нормально», — приводит слова Дьякова «Советский спорт».