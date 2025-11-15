Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.60
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.20
П2
6.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.30
П2
3.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.07
X
12.00
П2
34.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.46
П2
2.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

Стал известен тренерский штаб Вадима Романова в «Спартаке»

Пятеро человек войдут в тренерский штаб Вадима Романова в «Спартаке».

Источник: spartak.com

По информации Metaratings.ru, 47-летнему специалисту будут помогать Дмитрий Ратников из второй команды красно-белых, а также Александр Зайченко, Санчес Амадор, Сергей Титов и тренер вратарей Артем Макаров.

На этой неделе Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского клуба после отставки Деяна Станковича.

«Спартак» после 15 туров набрал 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Краснодара» на 8 очков. В следующем матче красно-белые примут на своем полет ЦСКА.