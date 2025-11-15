Стал известен тренерский штаб Вадима Романова в «Спартаке»

По информации Metaratings.ru, 47-летнему специалисту будут помогать Дмитрий Ратников из второй команды красно-белых, а также Александр Зайченко, Санчес Амадор, Сергей Титов и тренер вратарей Артем Макаров.
На этой неделе Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского клуба после отставки Деяна Станковича.
«Спартак» после 15 туров набрал 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Краснодара» на 8 очков. В следующем матче красно-белые примут на своем полет ЦСКА.