Мбаппе уговаривает близкого друга перейти в «Реал», стал известен тренерский штаб «Спартака». Трансферные слухи дня

Что в России
Стал известен тренерский штаб Вадима Романова в «Спартаке»
Пятеро человек войдут в тренерский штаб Вадима Романова в «Спартаке». По информации Metaratings.ru, 47-летнему специалисту будут помогать Дмитрий Ратников из второй команды красно-белых, а также Александр Зайченко, Санчес Амадор, Сергей Титов и тренер вратарей Артем Макаров.
На этой неделе Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского клуба после отставки Деяна Станковича.
«Спартак» после 15 туров набрал 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Краснодара» на 8 очков. В следующем матче красно-белые примут на своем поле ЦСКА.
Что в Европе и мире
В Испании опровергли слухи об уходе Переса из «Реала»
Журналист Onda Cero Альберто Перейро выступил с опровержением информации о том, что президент «Реала» Флорентино Перес намерен уйти в отставку до истечения срока своих полномочий в 2028 году. По информации Перейро, у Переса нет ни малейшего намерения покидать клуб по окончании сезона. Более того, ожидается, что он лично затронет эту тему и разъяснит свою позицию на Общем собрании, которое состоится 23 ноября.
Кроме того, ожидается, что Перес также ускорит обсуждение вопроса о модели членского участия (сосьос) в «Реале» и перенесет соответствующее собрание с 2026 на более ранний срок — уже на этот год.
Президент остается одной из самых влиятельных фигур в истории «Реала». Впервые он возглавил клуб в 2000 году и занимал пост до 2006 года, а затем вернулся в 2009 году и остается на нем по сей день. Однако, учитывая, что ему уже 78 лет, очевидно, что его эра в клубе подходит к концу.
«Челси» подписал 16-летнего таланта из Эквадора
«Челси» подписал контракт с 16-летним эквадорским защитником Дейнером Ордоньесом, об этом сообщает Sky Sports News. 16-летний эквадорский центральный защитник играет за «Индепенденте дель Валье», который принял условия сделки. Защитник прибудет в лондонский клуб в январе 2028 года, когда ему исполнится 18 лет.
Напомним, в летнее трансферное окно игроком обороны молодежной сборной Эквадора интересовался «Ливерпуль».
«Реал» нацелился на защитника «Ливерпуля»
Мадридский «Реал» намерен подписать нового центрального защитника следующим летом. В числе кандидатов фигурируют имена защитников Дайо Упамекано («Бавария»), Марка Гехи («Кристал Пэлас») и Ибраимы Конате («Ливерпуль»).
До того момента, когда Конате сможет вести предварительные переговоры с другими клубами, осталось меньше двух месяцев, но Конате пока и близко не договорился с «Ливерпулем». При этом сообщается, что окончательное предложение клуба уже находится на столе, но в «Реале» надеются, что француз откажется от него, чтобы перебраться на «Бернабеу» следующим летом.
У «Реала» есть козырь в борьбе за Конате, поскольку защитник является близким другом нападающего «Реала» Килиана Мбаппе. Выступая на Telefoot, Ибраима признался, что Мбаппе «звонит мне каждые два часа с предложением подписать контракт с “Реалом”. Защитник “Ливерпуля”, конечно, шутил по этому поводу, но в “Реале” действительно работают над тем, чтобы убедить футболиста перейти к ним.
Левандовски высказался о своем будущем
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался насчет спекуляций о своем будущем. СМИ писали о том, что поляк может завершить карьеру по окончании сезона, если «Барса» не продлит с ним контракт.
«Я спокоен. Я не знаю, где окажусь и что буду хотеть через несколько месяцев. Мне не нужно ничего делать, и я никуда не спешу. Я скоро приму решение о своем будущем. Оно будет зависеть не только от спортивных факторов, но и от эмоциональных», — цитирует Левандовского Barca Universal.
Автор: Владимир Менес