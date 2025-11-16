Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Факел
Все коэффициенты
П1
4.53
X
3.07
П2
2.00
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.00
П2
2.80
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.99
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Венгрия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.35
П2
4.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Португалия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.00
П2
41.00
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.62
П2
6.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Франция
Все коэффициенты
П1
27.00
X
10.50
П2
1.12
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Украина
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.70
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Албания
:
Англия
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.96
П2
1.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Сербия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.44
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.00
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.72
П2
3.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Косово
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
3
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
2
:
Беларусь
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Румыния
1
П1
X
П2

Мбаппе уговаривает близкого друга перейти в «Реал», стал известен тренерский штаб «Спартака». Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Sport24

Что в России

Стал известен тренерский штаб Вадима Романова в «Спартаке»

Источник: ФК "Спартак" Москва

Пятеро человек войдут в тренерский штаб Вадима Романова в «Спартаке». По информации Metaratings.ru, 47-летнему специалисту будут помогать Дмитрий Ратников из второй команды красно-белых, а также Александр Зайченко, Санчес Амадор, Сергей Титов и тренер вратарей Артем Макаров.

На этой неделе Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского клуба после отставки Деяна Станковича.

«Спартак» после 15 туров набрал 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Краснодара» на 8 очков. В следующем матче красно-белые примут на своем поле ЦСКА.

Что в Европе и мире

В Испании опровергли слухи об уходе Переса из «Реала»

Источник: AP 2024

Журналист Onda Cero Альберто Перейро выступил с опровержением информации о том, что президент «Реала» Флорентино Перес намерен уйти в отставку до истечения срока своих полномочий в 2028 году. По информации Перейро, у Переса нет ни малейшего намерения покидать клуб по окончании сезона. Более того, ожидается, что он лично затронет эту тему и разъяснит свою позицию на Общем собрании, которое состоится 23 ноября.

Кроме того, ожидается, что Перес также ускорит обсуждение вопроса о модели членского участия (сосьос) в «Реале» и перенесет соответствующее собрание с 2026 на более ранний срок — уже на этот год.

Президент остается одной из самых влиятельных фигур в истории «Реала». Впервые он возглавил клуб в 2000 году и занимал пост до 2006 года, а затем вернулся в 2009 году и остается на нем по сей день. Однако, учитывая, что ему уже 78 лет, очевидно, что его эра в клубе подходит к концу.

«Челси» подписал 16-летнего таланта из Эквадора

Источник: Reuters

«Челси» подписал контракт с 16-летним эквадорским защитником Дейнером Ордоньесом, об этом сообщает Sky Sports News. 16-летний эквадорский центральный защитник играет за «Индепенденте дель Валье», который принял условия сделки. Защитник прибудет в лондонский клуб в январе 2028 года, когда ему исполнится 18 лет.

Напомним, в летнее трансферное окно игроком обороны молодежной сборной Эквадора интересовался «Ливерпуль».

«Реал» нацелился на защитника «Ливерпуля»

Источник: Reuters

Мадридский «Реал» намерен подписать нового центрального защитника следующим летом. В числе кандидатов фигурируют имена защитников Дайо Упамекано («Бавария»), Марка Гехи («Кристал Пэлас») и Ибраимы Конате («Ливерпуль»).

До того момента, когда Конате сможет вести предварительные переговоры с другими клубами, осталось меньше двух месяцев, но Конате пока и близко не договорился с «Ливерпулем». При этом сообщается, что окончательное предложение клуба уже находится на столе, но в «Реале» надеются, что француз откажется от него, чтобы перебраться на «Бернабеу» следующим летом.

У «Реала» есть козырь в борьбе за Конате, поскольку защитник является близким другом нападающего «Реала» Килиана Мбаппе. Выступая на Telefoot, Ибраима признался, что Мбаппе «звонит мне каждые два часа с предложением подписать контракт с “Реалом”. Защитник “Ливерпуля”, конечно, шутил по этому поводу, но в “Реале” действительно работают над тем, чтобы убедить футболиста перейти к ним.

Левандовски высказался о своем будущем

Источник: Reuters

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался насчет спекуляций о своем будущем. СМИ писали о том, что поляк может завершить карьеру по окончании сезона, если «Барса» не продлит с ним контракт.

«Я спокоен. Я не знаю, где окажусь и что буду хотеть через несколько месяцев. Мне не нужно ничего делать, и я никуда не спешу. Я скоро приму решение о своем будущем. Оно будет зависеть не только от спортивных факторов, но и от эмоциональных», — цитирует Левандовского Barca Universal.

Автор: Владимир Менес