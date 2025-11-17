Александр Мостовой рассказал об участии в договорном матче за «Спартак»

— Шикарно. Кстати, там, по-моему, одна игра у нас тоже была договорная. Но нам не сказали, молодым, что нужно было проиграть. Потому что нам тогда два видеомагнитофона подарили. А я на пятой минуте обыгрываю и бью, мяч — в штангу! Потом еще получаю мяч, прострел делаю. Мне кто-то из старших товарищей говорит: «Саня, ты что делаешь? Нельзя! Не бей. Не бей по воротам». Я говорю: «Погоди, как не бить?», он отвечает: «Мы не должны выиграть».