Источник: «Зенит» и ЦСКА интересуются форвардом «Локомотива» Воробьевым

По информации источника, причиной заинтересованности в футболисте является вероятное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
Отмечается, что в контракте 27-летнего форварда с «Локомотивом» прописаны отступные в размере 13 миллионов евро. При этом в случае предметного предложения железнодорожники могут отпустить игрока за меньшую сумму.
Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года.