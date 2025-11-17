Источник: «Зенит» и ЦСКА интересуются форвардом «Локомотива» Воробьевым

Воробьев перешел из «Оренбурга» в «Локомотив» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 он провел 17 матчей во всех турнирах, отметившись 9 голами и 3 результативными передачами. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2027 года.