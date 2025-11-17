Агент Лички: «Марцел готов вернуться в “Динамо”»

Личка тренировал бело-голубых с 2023 по 2025 год, пока его не сменил Валерий Карпин, который сегодня заявил об уходе из «Динамо».
«Марцел готов вернуться в “Динамо”. В последнее время контактов между ним и клубом не было, но я общался с “Динамо” по поводу Лички. Говорил им, что не плохо бы Марцелу возглавить клуб и вернуться к тому, что начинали», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
С 1 июля Личка тренировал турецкий «Фатих Карагюмрюк», но был уволен в октябре после серии неудачных результатов.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше