Агент Лички: «Марцел готов вернуться в “Динамо”»

«Марцел готов вернуться в “Динамо”. В последнее время контактов между ним и клубом не было, но я общался с “Динамо” по поводу Лички. Говорил им, что не плохо бы Марцелу возглавить клуб и вернуться к тому, что начинали», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.