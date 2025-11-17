Ричмонд
Агент Лички: «Марцел готов вернуться в “Динамо”»

Анатолий Николаев, агент бывшего главного тренера «Динамо» Марцела Лички, сообщил о готовности чешского специалиста вернуться в московский клуб.

Источник: Sport24

Личка тренировал бело-голубых с 2023 по 2025 год, пока его не сменил Валерий Карпин, который сегодня заявил об уходе из «Динамо».

«Марцел готов вернуться в “Динамо”. В последнее время контактов между ним и клубом не было, но я общался с “Динамо” по поводу Лички. Говорил им, что не плохо бы Марцелу возглавить клуб и вернуться к тому, что начинали», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

С 1 июля Личка тренировал турецкий «Фатих Карагюмрюк», но был уволен в октябре после серии неудачных результатов.

