Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Все просто смешно. Произошло ровно то, о чем я говорил»

«Просто смеюсь. Меня забавляет, что произошло ровно то, о чем я говорил, когда Карпин пришел в “Динамо”. Говорил, что он уйдет через пару месяцев. Не понимаю, как люди на такое идут.



Мы сейчас не говорим о правильности ухода Карпина. Насколько было правильно “Динамо” подписывать человека, у которого есть контракт со сборной. Покажите мне тех людей, которое это сделали. Я много раз говорил, что нигде нет такого, чтобы на двух-трех стульях усидеть. Так что все просто смешно.



Неправильное решение Карпина было говорить, что он устал в “Ростове”, а через две недели подписывать контракт с “Динамо”. Причем это неправильное решение не только его, а и других людей. Как Карпин должен был еще уйти, если не самостоятельно? С такими результатами», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.