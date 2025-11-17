Ричмонд
Мостовой — об уходе Карпина из «Динамо»: «Все просто смешно. Произошло ровно то, о чем я говорил»

Бывший полузащитник сборной России, московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал увольнения Валерия Карпина с должности главного тренера «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

17 ноября стало известно, что Карпин сосредоточится только на работе в сборной России. 56-летний специалист возглавлял «Динамо» с июля 2025 года. После 15 туров столичный клуб занимает 10-е место в РПЛ.

«Просто смеюсь. Меня забавляет, что произошло ровно то, о чем я говорил, когда Карпин пришел в “Динамо”. Говорил, что он уйдет через пару месяцев. Не понимаю, как люди на такое идут.

Мы сейчас не говорим о правильности ухода Карпина. Насколько было правильно “Динамо” подписывать человека, у которого есть контракт со сборной. Покажите мне тех людей, которое это сделали. Я много раз говорил, что нигде нет такого, чтобы на двух-трех стульях усидеть. Так что все просто смешно.

Неправильное решение Карпина было говорить, что он устал в “Ростове”, а через две недели подписывать контракт с “Динамо”. Причем это неправильное решение не только его, а и других людей. Как Карпин должен был еще уйти, если не самостоятельно? С такими результатами», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.

