Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба

«Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить “Динамо” и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков — и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убежден, что “Динамо” обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него все для этого есть. Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Карпина.