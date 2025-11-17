Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Спартак Кс
0
:
Родина
2
П1
72.00
X
11.00
П2
1.08
П1
72.00
X
11.00
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Северная Ирландия
:
Люксембург
П1
1.69
X
3.62
П2
6.00
П1
1.69
X
3.62
П2
6.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Германия
:
Словакия
П1
1.28
X
6.51
П2
12.50
П1
1.28
X
6.51
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Мальта
:
Польша
П1
10.75
X
5.72
П2
1.33
П1
10.75
X
5.72
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Нидерланды
:
Литва
П1
1.08
X
17.00
П2
44.00
П1
1.08
X
17.00
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Гибралтар
П1
1.05
X
19.00
П2
49.00
П1
1.05
X
19.00
П2
49.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Черногория
:
Хорватия
П1
7.15
X
4.84
П2
1.47
П1
7.15
X
4.84
П2
1.47

Карпин обратился к болельщикам «Динамо» после ухода из клуба

Валерий Карпин выступил с обращением к игрокам и болельщикам московского «Динамо» после ухода с поста главного тренера команды.

Источник: Спорт-Экспресс

В понедельник, 17 ноября, 56-летний специалист объявил о решении завершить работу в «Динамо» и полностью сосредоточиться на сборной России.

«Покидая клуб по собственному желанию, хочу поблагодарить “Динамо” и руководство бело-голубых за всестороннее содействие и профессионализм на протяжении всего периода работы, тренерско-административный штаб и игроков — и, конечно, отдельное спасибо динамовским болельщикам, которые проявляли терпение и продолжали поддерживать команду всегда, независимо от результатов. Убежден, что “Динамо” обязательно достигнет тех амбициозных целей, которые клуб ставит перед собой, у него все для этого есть. Я же, как и раньше, буду прилагать все силы в качестве главного тренера сборной России», — приводит пресс-служба бело-голубых слова Карпина.

Карпин работает в сборной России с 2021 года, а «Динамо» возглавил в июне 2025-го, подписав с клубом трехлетний контракт. После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

По информации «СЭ», исполнять обязанности главного тренера «Динамо» после ухода Карпина будет Ролан Гусев.

