Аршавин: «Карпин совершил мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняют»

В понедельник специалист объявил о решении завершить работу в столичном клубе и полностью сосредоточиться на национальной сборной, назвав его взвешенным и продуманным.
«Мне кажется, что это мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняет. В последнее время неудовлетворительные результаты были и у сборной, и у “Динамо”. Наверное, Валерий Георгиевич справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде. Желаю ему удачи и думаю, что у него, как и прежде, будет лучше получаться со сборной», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».
Карпин возглавил «Динамо» летом этого года. С июля 2021-го специалист тренирует сборную России. Бело-голубые после 15 туров занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 16 очков.