Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Спартак Кс
0
:
Родина
2
Все коэффициенты
П1
72.00
X
11.00
П2
1.08
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Северная Ирландия
:
Люксембург
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.62
П2
6.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Германия
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.51
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Мальта
:
Польша
Все коэффициенты
П1
10.75
X
5.72
П2
1.33
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Нидерланды
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.08
X
17.00
П2
44.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Гибралтар
Все коэффициенты
П1
1.05
X
19.00
П2
49.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Черногория
:
Хорватия
Все коэффициенты
П1
7.15
X
4.84
П2
1.47

Аршавин: «Карпин совершил мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняют»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера московского «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

В понедельник специалист объявил о решении завершить работу в столичном клубе и полностью сосредоточиться на национальной сборной, назвав его взвешенным и продуманным.

«Мне кажется, что это мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняет. В последнее время неудовлетворительные результаты были и у сборной, и у “Динамо”. Наверное, Валерий Георгиевич справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде. Желаю ему удачи и думаю, что у него, как и прежде, будет лучше получаться со сборной», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Карпин возглавил «Динамо» летом этого года. С июля 2021-го специалист тренирует сборную России. Бело-голубые после 15 туров занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера «Краснодара» на 16 очков.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше