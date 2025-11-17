Аршавин: «Карпин совершил мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняют»

«Мне кажется, что это мужской поступок. Уходить самому всегда сложнее, нежели когда тебя увольняет. В последнее время неудовлетворительные результаты были и у сборной, и у “Динамо”. Наверное, Валерий Георгиевич справедливо рассудил, что лучше в одном месте хорошо, чем не очень везде. Желаю ему удачи и думаю, что у него, как и прежде, будет лучше получаться со сборной», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».