Карпин провалился и ушел из «Динамо». Что надломило тренера сборной

«Проанализировав все, что происходило в последнее время, я принял для себя непростое решение — завершить работу в “Динамо”. Это не было секретом, с самого начала мы договаривались о том, что сборная России является для меня основным местом работы. Думаю, каждый понимает, что это приоритетная задача. Невозможно переоценить роль национальной команды для всего нашего спорта в нынешних условиях, для всей нашей огромной страны. Мы все понимали, какие потенциальные риски несет в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд».